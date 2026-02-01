Super Bowl Bad Bunny brilla en los Premios Grammy antes del Super Bowl LX El puertorriqueño lanzó un fuerte mensaje antes de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny brilló en los Grammy rumbo al Super Bowl LX.

Bad Bunny llegará motivado al Super Bowl LX donde se presentará en el show de medio tiempo el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El cantante puertorriqueño brilló en la edición número 68 de los Premios Grammy al ser el ganador de la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por Debí Tirar Más Fotos.

En su discurso, Bad Bunny lanzó un mensaje en apoyo a la comunidad latina tras las redadas que han azotado varias ciudades de Estados Unidos por las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.

“Antes de agradecer, voy a decir fuera ICE”, dijo Bad Bunny mientras era aplaudido por los artistas y músicos presentes en la Crypton.com Arena de Los Ángeles, una de las ciudades más afectadas por las redadas.

“ No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos. También quiero decir que es fuerte no odiar en estos días y a veces nos contaminamos, el odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único más poderoso es el amor, necesitamos ser diferentes, nosotros no los odiamos”, añadió Bad Bunny.

Tras su logro este fin de semana, el cantante de reggaetón y trap latino de 31 años, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, llega al Super Bowl LX con cinco premios Grammy y 18 Latin Grammy en su palmarés.

Donald Trump se manifestó en contra de Bad Bunny

Bad Bunny fue elegido por la NFL como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, decisión que fue catalogada por Donald Trump como "pésima".

El presidente de los Estados Unidos declaró públicamente estar en contra de Bad Bunny y Green Day, quien también se presentará en el Super Bowl que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump al The New York Post en una entrevista publicada el pasado 24 de enero.

Trump aseguró que no asistirá al evento después de que el año pasado se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a un Super Bowl.

Cabe destacar que, Bad Bunny dejó fuera a Estados Unidos de su tour mundial por temor a las redadas en sus conciertos. Su única presentación en el país será en el Super Bowl LX.