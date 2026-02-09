nfl Logan Paul sale en defensa de Bad Bunny tras los cometarios de su hermano El influencer se pronunció tras los polémicos comentarios de su hermano Jake Paul.

Por: Raúl Martínez

Después del polémico comentario de Jake Paul sobre Bad Bunny y su presentación en el Halftime del Super Bowl LX que hizo historia, Logan Paul salió en defensa del cantante puertorriqueño.

Jake Paul había lanzado un mensaje a través de su cuenta de X donde llamaba al ‘Conejo Malo’ como un “falso ciudadano americano” y pedía boicotear el espectáculo del cantante.

Tras estos comentarios Logan Paul salió en defensa de Bad Bunny y aseguró que no estaba de acuerdo con los comentarios de su hermano.

“Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y estoy feliz de que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla”, escribió el influencer en sus redes sociales.

Sin embargo, Logan Paul también fue criticado debido a que días antes del Super Bowl LX diera a entender que estuviera en desacuerdo con la presentación de Bad Bunny.

Y ante sus polémicas declaraciones y el mensaje de su hermano, Jake Paul recibió muchos comentarios en su contra y el boxeador lanzó otro mensaje donde asegura que le encanta Bad Bunny.

“Chicos, me encanta Bad Bunny. No sé qué pasó en mi Twitter anoche. ¿Qué demonios?”, escribió en X.