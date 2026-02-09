    nfl

    Logan Paul sale en defensa de Bad Bunny tras los cometarios de su hermano

    El influencer se pronunció tras los polémicos comentarios de su hermano Jake Paul.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL

    Después del polémico comentario de Jake Paul sobre Bad Bunny y su presentación en el Halftime del Super Bowl LX que hizo historia, Logan Paul salió en defensa del cantante puertorriqueño.

    Jake Paul había lanzado un mensaje a través de su cuenta de X donde llamaba al ‘Conejo Malo’ como un “falso ciudadano americano” y pedía boicotear el espectáculo del cantante.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl 2026

    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por no ver a Bad Bunny en el Super Bowl
    1 mins

    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por no ver a Bad Bunny en el Super Bowl

    NFL
    Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL
    Sheinbaum califica de "interesante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    1 mins

    Sheinbaum califica de "interesante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    NFL
    Bad Bunny presume lujoso reloj en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
    2 mins

    Bad Bunny presume lujoso reloj en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

    NFL
    ¿Por qué DeMarcus Lawrence festejó con la bandera de México en el Super Bowl LX?
    1 mins

    ¿Por qué DeMarcus Lawrence festejó con la bandera de México en el Super Bowl LX?

    NFL
    Kenneth Walker gana el MVP del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks
    1 mins

    Kenneth Walker gana el MVP del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks

    NFL
    ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
    2 mins

    ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

    NFL
    ¡Kenneth Walker III es el MVP del Super Bowl LX!
    0:54

    ¡Kenneth Walker III es el MVP del Super Bowl LX!

    NFL
    ¡Seattle Seahawks es campeón del Super Bowl LX!
    3:03

    ¡Seattle Seahawks es campeón del Super Bowl LX!

    NFL
    Las mejores imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    15 fotos

    Las mejores imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    NFL

    Tras estos comentarios Logan Paul salió en defensa de Bad Bunny y aseguró que no estaba de acuerdo con los comentarios de su hermano.

    “Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y estoy feliz de que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla”, escribió el influencer en sus redes sociales.

    Sin embargo, Logan Paul también fue criticado debido a que días antes del Super Bowl LX diera a entender que estuviera en desacuerdo con la presentación de Bad Bunny.

    Y ante sus polémicas declaraciones y el mensaje de su hermano, Jake Paul recibió muchos comentarios en su contra y el boxeador lanzó otro mensaje donde asegura que le encanta Bad Bunny.

    “Chicos, me encanta Bad Bunny. No sé qué pasó en mi Twitter anoche. ¿Qué demonios?”, escribió en X.

    Por el momento y después de encender las redes sociales, Jake Paul se encuentra en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 apoyando a su novia Jutta Leerdman quien ya se colgó una presea dorada.