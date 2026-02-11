NFL ¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks Las principales calles de Seattle se ven abarrotadas por el desfile de los campeones de la NFL.

¡La fiesta no para en Seattle! Miles celebran a los Seahawks

Miles de aficionados se dieron cita en las principales calles de la ciudad de Seattle para el desfile de los campeones, los Seahawks, tres días después de ganar el Super Bowl LX 29-13 ante New England Patriots.

El receptor Jaxon Smith-Njigba gritó a las personas congregadas: “Somos los mejores del mundo”, mientras la multitud lo ovacionaba.

Jugadores subieron barriles de cerveza, champán y puros a la parte trasera de los autobuses que los trasladaron por las calles, por alrededor de 3,2 kilómetros por el centro de la ciudad.

En la cuarta avenida los aficionados formaron numerosas filas, apretujándose unos contra otros para celebrar un título que no se les daba desde el 2014, cuando ganaron el Super Bowl.

Cientos de aficionados acamparon desde la noche anterior para ocupar los mejores espacios disponibles a lo largo del desfile: La policía esperaba alrededor de un millón de personas, en una ciudad que apenas supera los 800 mil habitantes.

“No hemos terminado”, aseguró el tacle ofensivo Leonard Williams- “Volveremos el año que viene”.

Hace dos semanas se informó que los Seahawks saldrían a la venta tras el Super Bowl, pero hoy esto se olvidó, todo fue celebración y festejo encabezado por la propietaria Jody Allen.