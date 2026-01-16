NFL Bad Bunny revela trailer del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 El juego final de la NFL se jugará en tres semanas en Santa Clara, California.

Bad Bunny Super Bowl Imagen Apple Music / Getty Images

A tres semanas del Super Bowl LX de la NFL, el cantante puertorriqueño Bady Bunny, encargado del show de medio tiempo este año, encendió las redes sociales con una breve aparición.

Y es que Apple Music compartió una probadita de lo que se espera el próximo domingo 8 febrero cuando Bad Bunny tome el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara, California para poner a bailar a todo el mundo.

En el clip, filmado en Puerto Rico, el intérprete boricua aparece bailando al ritmo de su éxito 'Baile inolvidable' con diferentes personas --hombres, mujeres, jóvenes, adultos de todas las nacionalidades y etnias-- como una forma de bienvenida al mundo y su multiculturalidad.

Desde que Bad Bunny fue elegido por la NFL como el artista principal del show de medio tiempo las quejas por parte de un sector de aficionados y, sobre todo, de la actual administración gubernamental encabezada por Donald Trump no se hicieron esperar.