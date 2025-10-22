¿Bad Bunny fuera del Super Bowl LX? NFL lanza contundente mensaje

Roger Goodell, comisionado de la NFL, se pronunció a la posibilidad de dejar fuera a Bad Bunny del Super Bowl LX luego de las críticas que ha recibido la liga y el cantante puertorriqueño de Donald Trump y algunos aficionados.

Goodell fue claro y aseguró que Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo el domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“Está cuidadosamente pensado”, declaró el comisionado tras descartar que la NFL, en algún momento, haya pensado dejar fuera a Bad Bunny del magno evento.

“Diría que no estoy seguro de haber seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil cuando hay cientos de millones de personas viéndolo, pero confiamos en que será un gran espectáculo y en que él entiende la plataforma en la que se encuentra. Creo que será un momento emocionante y de unidad”, añadió.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio y tiene 31 años, canta en español y se espera que lo haga ante miles de aficionados que asistirán al estadio y para los millones de televidentes en todo el mundo.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave para el entretenimiento”, destacó Goodell.

Donald Trump criticó a la NFL por la elección de Bad Bunny

Luego de que la NFL anunciara la presencia del reggaetonero puertorriqueño en el Super Bowl de 2026, el presidente de Estados Unidos aseguró que “nunca había oído hablar” de él.

"No sé quién es", declaró Trump para la cadena Newsmax. "No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que se encargara del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo”.

Cabe destacar que, Bad Bunny realizó una residencia de 31 días en Puerto Rico para atraer turismo de todo el mundo e ingresar millones de dólares a su país.

Mientras que, en su gira mundial, el Conejo Malo excluyó a Estados Unidos para no exponer a los latinos a una deportación masiva.