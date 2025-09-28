La NFL anunció que el cantante puertorriqueño de reggaetón, Bad Bunny, será el artista encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El gran anuncio se dio en redes sociales de la NFL, en colaboración con el cantante, durante el medio tiempo del partido del Sunday Night Football entre Green Bay Packers y Dallas Cowboys.

Bad Bunny será el sucesor de Kendrick Lamar que amenizó el show del medio tiempo del Super Bowl LIX que ganó Philadelphia Eagles sobre Kansas City Chiefs por 40-22.

El Conejo Malo ya sabe lo que es estar en el máximo escenario de la NFL, pues en 2020 participó en el Super Bowl LIV junto a J Balvin en el espectáculo que ofrecieron Jennifer López y Shakira en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Quién es Bad Bunny, artista del Super Bowl LX?

El nombre de pila de Bad Bunny es Benito Antonio Martínez Ocasio y nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994; actualmente tiene 31 años.

El Conejo Malo cuenta con siete álbumes de estudio en los que ha lanzado canciones de varios géneros latinos como reggaetón, trap, pop urbano y salsa.

Bad Bunny ha ganado tres Premios Grammy por sus álbumes YHLQMDLG (2021), El Último Tour del Mundo (2022) y Un Verano Sin Ti (2023) de 10 nominaciones.

Mientras que en los Premios Grammys Latinos suma 40 nominaciones con 12 victorias.

Entre sus éxitos se encuentran “Mónaco”, “Me Porto Bonito”, “Un x100to”, “La Canción”, “Callaita”, “Perro Negro”, “Titi Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola”, “Booker T” y “Lo siento BB”.

Bad Bunny no solo está ligado a la música, también es actor y ha participado en películas como “Tren Bala” a lado de Brad Pitt, y “Happy Gilmore 2” junto a Adam Sandler.