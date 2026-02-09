    Super Bowl

    Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl 2026 de la NFL

    El boricua superó a los shows de medio tiempo de Kendrick Lamar y Michael Jackson.

    Por:Juan Regis
    Video ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL


    El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 ya es histórico y no solo por el mensaje del boricua en un contexto social y político muy peculiar en Estados Unidos y el mundo.

    Cifras preliminares señalan, a menos de 24 horas del final del partido que vio a los Seattle Seahawks levantar su segundo trofeo Vince Lombardi, que Bad Bunny rompió todos los récords de audiencia de la NFL en el juego final.

    Es decir, el puertorriqueño estableció una nueva cifra de televidentes con un conteo parcial de 135.4 millones en todo el mundo, de acuerdo con la cadena NBC.

    Esto significa que el 'Conejo Malo' superó a Kendrick Lamar y sus 133.5 millones de espectadores el año pasado en la edición 59 del Super Bowl, el cual presumía el récord de mayor audiencia en la historia de la NFL.

    Desde antes de su presentación, Bad Bunny ya había roto otro récord: su conferencia de prensa previa al partido en San Francisco fue la más vista de la historia, de acuerdo con datos de Apple Music.

    La lista de mayor audiencia del Super Bowl la completan Michael Jackson, Usher, Rihanna y Katy Perry, en ese orden.

