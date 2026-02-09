    Super Bowl

    Sheinbaum califica de "interesante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    La presidenta de México dio su opinión sobre el espectáculo de medio tiempo que dio el cantante puertorriqueño.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Claudia Sheinbaum reacciona al show de medio tiempo de Bad Bunny


    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su opinión sobre el show de medio tiempo que dio Bad Bunny en el Super Bowl LX que se celebró el domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    “Muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona a todos los países al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá”, mencionó Sheinbaum en la conferencia mañanera de este lunes.

    La mandamás de México destacó el mensaje final que lanzó Bad Bunny en apoyo a la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

    “En efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, añadió Claudia Sheinbaum.

    Sheinbaum respalda a Bad Bunny; Donald Trump lo critica

    La opinión de la presidenta de México contrasta a la de Donald Trump, quien criticó a Bad Bunny y calificó de “terrible” su presentación en el Levi’s Stadium.

    Incluso, el presidente de Estados Unidos aseguró que el show de medio tiempo que ofreció el artista boricua es uno de los peores en la historia del Super Bowl.

    "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido; es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

    "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", escribió Trump en redes sociales.

    Video Trump tunde a Bad Bunny y califica de "terrible" su show de medio tiempo
