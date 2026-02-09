Super Bowl Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por no ver a Bad Bunny en el Super Bowl Pese a que estaba en el estadio, Amanda Vance su puso audífonos para ver el The All American Halftime Show.

Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo de un Super Bowl más visto en la historia de la NFL y eso que hubo algunos aficionados que optaron por el espectáculo alternativo que transmitió la organización conservadora Turning Point USA.

Tal es el caso de la influencer estadounidense Amanda Vance que, pese a que se encontraba en el Super Bowl LX, optó por ponerse audífonos para ver en su celular el llamado 'The All American Halftime Show' que tuvo la participación de artistas estadounidenses.

La propia influencer, y apostadora deportiva profesional, publicó el video del gesto que tuvo mientras Bad Bunny se presentaba en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Minutos después de que su video se hizo viral en redes sociales, Amanda Vance publicó en su cuenta de X que perdió mil seguidores en dos minutos en Instagram por no ver el show de Bad Bunny.

La influencer, con 539 mil seguidores en Instagram, también denunció amenazas de muerte porque “elegí ver un espectáculo de medio tiempo diferente con música que entiendo y disfruto”.

Bad Bunny se presentó con éxito en el Super Bowl LX rompiendo récords de audiencia gracias a los más de 135 millones de televidentes en todo el mundo.

Su actuación en el gran juego de la NFL fue criticada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la calificó de “terrible”, incluso aseguró que es uno de los peores shows de medio tiempo de la historia.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “muy interesante” la presentación de Bad Bunny y concordó que el mundo necesita más amor que odio.