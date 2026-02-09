    Super Bowl

    Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por no ver a Bad Bunny en el Super Bowl

    Pese a que estaba en el estadio, Amanda Vance su puso audífonos para ver el The All American Halftime Show.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Influencer recibe amenazas y pierde seguidores por negarse a ver a Bad Bunny


    Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo de un Super Bowl más visto en la historia de la NFL y eso que hubo algunos aficionados que optaron por el espectáculo alternativo que transmitió la organización conservadora Turning Point USA.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl

    Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL
    Sheinbaum califica de "interesante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    1 mins

    Sheinbaum califica de "interesante" el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    NFL
    Bad Bunny presume lujoso reloj en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
    2 mins

    Bad Bunny presume lujoso reloj en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

    NFL
    ¿Por qué DeMarcus Lawrence festejó con la bandera de México en el Super Bowl LX?
    1 mins

    ¿Por qué DeMarcus Lawrence festejó con la bandera de México en el Super Bowl LX?

    NFL
    ¿Quién es el niño que apareció en el show de medio tiempo de Bad Bunny?
    2 mins

    ¿Quién es el niño que apareció en el show de medio tiempo de Bad Bunny?

    NFL
    ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
    2 mins

    ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

    NFL
    Las mejores imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    15 fotos

    Las mejores imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    NFL
    NFL Draft 2026: Todos los picks de la primera ronda
    2 mins

    NFL Draft 2026: Todos los picks de la primera ronda

    NFL
    Donald Trump califica de "terrible" show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
    1 mins

    Donald Trump califica de "terrible" show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

    NFL
    Trump tunde a Bad Bunny y califica de "terrible" su show de medio tiempo
    1:18

    Trump tunde a Bad Bunny y califica de "terrible" su show de medio tiempo

    NFL

    Tal es el caso de la influencer estadounidense Amanda Vance que, pese a que se encontraba en el Super Bowl LX, optó por ponerse audífonos para ver en su celular el llamado 'The All American Halftime Show' que tuvo la participación de artistas estadounidenses.

    La propia influencer, y apostadora deportiva profesional, publicó el video del gesto que tuvo mientras Bad Bunny se presentaba en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    Minutos después de que su video se hizo viral en redes sociales, Amanda Vance publicó en su cuenta de X que perdió mil seguidores en dos minutos en Instagram por no ver el show de Bad Bunny.

    La influencer, con 539 mil seguidores en Instagram, también denunció amenazas de muerte porque “elegí ver un espectáculo de medio tiempo diferente con música que entiendo y disfruto”.

    Bad Bunny se presentó con éxito en el Super Bowl LX rompiendo récords de audiencia gracias a los más de 135 millones de televidentes en todo el mundo.

    Su actuación en el gran juego de la NFL fue criticada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la calificó de “terrible”, incluso aseguró que es uno de los peores shows de medio tiempo de la historia.

    Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “muy interesante” la presentación de Bad Bunny y concordó que el mundo necesita más amor que odio.

    Video ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL
    Relacionados:
    Super BowlNFL