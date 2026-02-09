    Super Bowl

    ¿Por qué DeMarcus Lawrence festejó con la bandera de México en el Super Bowl LX?

    El ala defensiva de Seattle Seahawks posó con la bandera de México en el Levi's Stadium y esta es la razón.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El festejo más mexicano del Super Bowl LX a cargo de DeMarcus Lawrence


    México celebró el triunfo de los Seattle Seahawks sobre New England Patriots en el Super Bowl LX y no solo por Elijah Arroyo, quien tiene raíces mexicanas y creció en Cancún.

    Arroyo festejó con la bandera de México en la cancha del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pero hubo otro jugador que también celebró como si fuera mexicano: DeMarcus Lawrence.

    El ala defensiva de 33 años, nacido en Aiken, Carolina del Sur, se hizo viral en redes sociales por posar con la bandera de México frente a los medios de comunicación y la afición lo adoptó como nuevo mexicano.

    ¿Por qué DeMarcus Lawrence festejó con la bandera de México?

    La razón de su festejo mexicano se debe a que su esposa, Sasha Lawrence, tiene raíces mexicanas, por ende, tiene un vinculo cercano a la cultura mexicana.

    DeMarcus y Sasha empezaron su relación en 2012, pero fue hasta 2019 cuando se casaron. Tienen cinco hijos, tres los han tenido juntos, también con sangre mexicana.

    DeMarcus Lawrence ganó su primer Super Bowl en su primer año con Seattle Seahawks después de su polémica salida de Dallas Cowboys al asegurar que jamás iba a ganar un trofeo Vince Lombardi ahí, refiriéndose a la sequía de 30 años sin títulos que tiene el equipo.

    Lawrence realizó dos tacleadas en el Super Bow LX, mientras que en la temporada regular de la NFL registró 53 tacleadas, 24 en solitario, seis capturas, tres balones sueltos forzados y tres balones recuperados.

