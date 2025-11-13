    Mundial 2026

    Partidos del jueves 13 de noviembre: Eliminatorias UEFA y Concacaf

    La actividad de media semana alrededor del planeta futbol nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Súbanle hay lugares! Éstas selecciones pueden clasificar en UEFA al Mundial 2026

    El balón no deja de rodar en el planeta futbol y este jueves 13 de noviembre del 2025 nos tiene reservados duelos emocionantes y decisivos en todos los frentes en las eiminatorias de a UEFA y de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    Arranca la actividad con las Eiminatorias de la UEFA y destacan los encuentros: Noruega vs. Estonia, Francia vs. Ucrania, Inglaterra vs. Serbia, Moldavia vs. Italia e Irlanda vs. Portugal.

    Mientras, en la Concacaf los duelos más importantes serán: Surinam vs. El Salvador, Guatemala vs. Panamá, Nicaragua vs. Honduras y Haití vs. Costa Rica.

    Finalmente, la Liga MX Femenil disputará sus encuentros de ida de las Semifinales del Apertura 2025. Cruz Azul recibirá a Tigres y Guadalajara al América.

    Partidos del jueves 13 de noviembre del 2025

    UEFA Qualifiers
    - Noruega vs. Estonia - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am ET y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Francia vs. Ucrania - El partido arranca a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Inglaterra vs. Serbia - El partido arranca a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Moldavia vs. Italia - El partido arranca a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Irlanda vs. Portugal - El partido arranca a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm ET y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás en los Estados Unidos a través de ViX.

    Concacaf Qualifiers
    - Surinam vs. El Salvador - El partido arranca a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:00 pm ET, a la 4:00 pm ET y a las 2:00 pm PT.

    - Guatemala vs. Panamá - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm ET y a las 6:00 pm PT.

    - Nicaragua vs. Honduras - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm ET y a las 6:00 pm PT.

    - Haití vs. Costa Rica - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm ET y a las 6:00 pm PT.

    Liga MX Femenil
    - Cruz Azul vs. Tigres - El partido arranca a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm ET y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en Estados Unidos.

    - Guadalajara vs. América - El partido arranca a las 8:07 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:07 pm ET, a la 8:07 pm ET y a las 6:07 pm PT.


