Partidos de hoy sábado 8 de noviembre: Liga MX, mexicanos en el extranjero y Mundial Sub-17

La actividad deportiva arranca temprano este sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula Uno, el banderazo de salida será a las 8:00 AM hora del Centro de México, 09:00 AM en el Este y 6:00 en el Pacífico de los Estados Unidos. La Qualy comienza a las 12:00 PM en México.

Raúl Jiménez en la Liga Premier salta a la cancha con el Fulham que visita al Everton.

El Tri Femenil Sub-17 querrá cerrar de forma decorosa su participación en el Mundial cuando enfrente a Brasil, por el tercer lugar. Obed Vargas y el Seattle se enfrentan a Minnesota en los playoffs de la MLS.

El futbol mexicano vivirá un sábado intenso con el Mega Futbol de TUDN y los dos mejores partidos de la jornada 17 de la Liga MX. Toluca ante América y Cruz Azul que recibe a Pumas.

Diablos y Águilas querrán los tres puntos para aspirar al liderato general, aunque la última palabra la tendrá la Máquina, que de ganarle a los Universitarios se quedará con la posición de honor.

Partidos de hoy sábado 8 de noviembre del 2025

Mundial Sub-17

México vs. Brasil: Rueda el balón a las 9:30 AM en el Centro de México, 10:30 en el Este y 7:30 AM en el Pacífico. El partido lo podrás ver en México a través de la plataforma digital ViX.

Liga MX

Tigres ante Atlético de San Luis y Chivas frente a Monterrey tienen sus compromisos a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.

León frente a Puebla: Ambos equipos están eliminados del torneo y el cotejo inicia a las 19:00 en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico. El juego lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Toluca vs. América: Uno de los cotejos más atractivos de la jornada y el silbatazo también es a las 19:00 horas en el Centro de México. El cotejo se transmite en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos también por TUDN, la app de TUDN y Vix.

Cruz Azul vs. Pumas: Último llamado para los Universitarios si quieren avanzar al Play-in. Rueda el balón a las 21:05 horas en el Centro de México, 22:05 en el Este y 19:05 en el Pacífico.

El compromiso se verá en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos también por TUDN, la app de TUDN y Vix.