    Partidos de hoy sábado 8 de noviembre: Liga MX, mexicanos en el extranjero y Mundial Sub-17

    Se definen los últimos boletos a la Fiesta Grande en México con cinco partidos, Raúl Jiménez en Inglaterra y Obed Vargas con Seattle.

    Baudelio García Espinosa.
    Video ¿Duelo de liderato? Así podrás ver el Toluca vs. América de Jornada 16

    La actividad deportiva arranca temprano este sábado con la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula Uno, el banderazo de salida será a las 8:00 AM hora del Centro de México, 09:00 AM en el Este y 6:00 en el Pacífico de los Estados Unidos. La Qualy comienza a las 12:00 PM en México.

    Raúl Jiménez en la Liga Premier salta a la cancha con el Fulham que visita al Everton.

    El Tri Femenil Sub-17 querrá cerrar de forma decorosa su participación en el Mundial cuando enfrente a Brasil, por el tercer lugar. Obed Vargas y el Seattle se enfrentan a Minnesota en los playoffs de la MLS.

    El futbol mexicano vivirá un sábado intenso con el Mega Futbol de TUDN y los dos mejores partidos de la jornada 17 de la Liga MX. Toluca ante América y Cruz Azul que recibe a Pumas.
    Diablos y Águilas querrán los tres puntos para aspirar al liderato general, aunque la última palabra la tendrá la Máquina, que de ganarle a los Universitarios se quedará con la posición de honor.

    Partidos de hoy sábado 8 de noviembre del 2025

    Mundial Sub-17
    México vs. Brasil: Rueda el balón a las 9:30 AM en el Centro de México, 10:30 en el Este y 7:30 AM en el Pacífico. El partido lo podrás ver en México a través de la plataforma digital ViX.

    Liga MX
    Tigres ante Atlético de San Luis y Chivas frente a Monterrey tienen sus compromisos a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.

    León frente a Puebla: Ambos equipos están eliminados del torneo y el cotejo inicia a las 19:00 en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico. El juego lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Toluca vs. América: Uno de los cotejos más atractivos de la jornada y el silbatazo también es a las 19:00 horas en el Centro de México. El cotejo se transmite en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos también por TUDN, la app de TUDN y Vix.

    Cruz Azul vs. Pumas: Último llamado para los Universitarios si quieren avanzar al Play-in. Rueda el balón a las 21:05 horas en el Centro de México, 22:05 en el Este y 19:05 en el Pacífico.
    El compromiso se verá en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos también por TUDN, la app de TUDN y Vix.

    Box Televisa
    Gabriela Sánchez ante Tamara de Marco: El campanazo se escuchará a las 23:10 horas en el Centro de México a través de Canal 5 y TUDN Mx.

