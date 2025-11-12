Video ¡Cierre de locura! Guatemala y compañía por su boleto directo al Mundial 2026

Los equipos clasificados al Mundial 2026 esperan por los representantes de la Concacaf para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El jueves 13 y el martes 18 de noviembre varias selecciones se juegan su pasaje a la justa mundialista, incluidas Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, entre otras.

Para el Mundial 2026, Concacaf tiene asignadas 3 plazas directas entre las 11 selecciones, de 12, que todavía tienen oportunidad de estar en la Copa del Mundo.

PANORAMA DE LAS ELIMINATORIAS CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2026



En esta Fecha FIFA de noviembre se deberán conocer a los tres países que van de forma directa, así como los dos equipos que avanzarán al Repechaje Internacional, que tendrá su sorteo el próximo 20 de noviembre.

Acá lo que necesitan los países con más aspiraciones en las Eliminatorias Concacaf para estar en el Mundial 2026:

Surinam - debe ganar sus partidos ante El Salvador y Guatemala, además de tener mejor diferencia de goles si Panamá también sale victorioso en sus dos juegos

- debe ganar sus partidos ante El Salvador y Guatemala, además de tener mejor diferencia de goles si Panamá también sale victorioso en sus dos juegos Panamá - tiene que conseguir victorias y esperar que Surinam deje puntos para avanzar de forma directa o aspirar al Repechaje

- tiene que conseguir victorias y esperar que Surinam deje puntos para avanzar de forma directa o aspirar al Repechaje Guatemala - los de Luis Fernando Tena deben vencer a Panamá y Surinam como local para clasificar al Mundial 2026, además de que alguno pierda puntos en sus otros duelos

- los de Luis Fernando Tena deben vencer a Panamá y Surinam como local para clasificar al Mundial 2026, además de que alguno pierda puntos en sus otros duelos El Salvador - matemáticamente aspira al milagro de estar en la Copa del Mundo directo o vía Repechaje si gana sus dos juegos y el resto pierden puntos

- matemáticamente aspira al milagro de estar en la Copa del Mundo directo o vía Repechaje si gana sus dos juegos y el resto pierden puntos Jamaica - la única selección que puede conseguir su boleto directo primero, si vence a Trinidad & Tobago y Curazao pierde ante Bermudas

- la única selección que puede conseguir su boleto directo primero, si vence a Trinidad & Tobago y Curazao pierde ante Bermudas Curazao - tiene en su mano el Repechaje, pero en caso de querer ir directo debe ganar a Bermudas, esperar que Jamaica tropiece y obtener triunfo en el duelo directo ante los jamaicanos el 18 de noviembre.

- tiene en su mano el Repechaje, pero en caso de querer ir directo debe ganar a Bermudas, esperar que Jamaica tropiece y obtener triunfo en el duelo directo ante los jamaicanos el 18 de noviembre. Trinidad y Tobago - debe derrotar a Jamaica y Bermudas, así como esperar que los jamaicanos también caigan ante Curazao para tener un lugar en el Repechaje Internacional

- debe derrotar a Jamaica y Bermudas, así como esperar que los jamaicanos también caigan ante Curazao para tener un lugar en el Repechaje Internacional Honduras - con triunfo ante Nicaragua y empate de Costa Rica pasa al Mundial 2026 directo, si los ticos logran tres puntos, se disputan el boleto directo entre ellos el 18 de noviembre

- con triunfo ante Nicaragua y empate de Costa Rica pasa al Mundial 2026 directo, si los ticos logran tres puntos, se disputan el boleto directo entre ellos el 18 de noviembre Costa Rica - obligado a derrotar a Haití y luego Honduras para avanzar directo, si pierde puntos su objetivo será lograr el pase a la repesca

- obligado a derrotar a Haití y luego Honduras para avanzar directo, si pierde puntos su objetivo será lograr el pase a la repesca Haití - tiene que derrotar a Costa Rica y Nicaragua, que Honduras pierda sus dos juegos para ir directo a la Copa del Mundo

- tiene que derrotar a Costa Rica y Nicaragua, que Honduras pierda sus dos juegos para ir directo a la Copa del Mundo Nicaragua - con leve esperanza, debe derrotar a Honduras y Haití, además que Costa Rica pierda sus dos partidos para meterse al Repechaje.