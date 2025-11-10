    Futbol

    Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17

    Intensa actividad futbolística en el Mundial Sub-17 con el cierre de grupos y un juego de NFL.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Se necesita milagro? Lo que debe hacer el Tri Sub-17 para avanzar en el Mundial

    La actividad de partidos en el mundo no se detiene este lunes 10 de noviembre, hay juegos en el Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana y un partido de NFL en la Semana 10.

    El Tri Sub-17 enfrentará su tercer partido del grupo para buscar su clasificación a la siguiente fase del torneo luego de perder en su presentación ante Corea del Sur y la victoria sobre Costa de Marfil.

    Mundial Sub-17

    Suiza vs. México
    El partido dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 7:30 horas del Este y 4:30 horas del Pacífico.

    Corea del Sur vs. Costa de Marfil
    El partido dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 7:30 horas del Este y 4:30 horas del Pacífico.

    El Salvador vs. Alemania
    El partido dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 8:30 horas del Este y 5:30 horas del Pacífico.

    Colombia vs. Corea del Norte
    El partido dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 8:30 horas del Este y 5:30 horas del Pacífico.

    Honduras vs. Indonesia
    El partido dará inicio a las 8:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 9:45 horas del Este y 6:45 horas del Pacífico.

    Zambia vs. Brasil
    El partido dará inicio a las 8:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 9:45 horas del Este y 6:45 horas del Pacífico.

    Venezuela vs. Haití
    El partido dará inicio a las 9:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 10:45 horas del Este y 7:45 horas del Pacífico.

    Egipto vs. Inglaterra
    El partido dará inicio a las 9:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 10:45 horas del Este y 7:45 horas del Pacífico.

    NFL

    Green Bay Packers vs. Philadelphia Eagles
    Este juego de futbol americano cierra la Semana 10 de la NFL, el juego dará inicio a las 7:15 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 8:15 horas del Este y 5:15 horas del Pacífico.

