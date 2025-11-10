Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17
Intensa actividad futbolística en el Mundial Sub-17 con el cierre de grupos y un juego de NFL.
La actividad de partidos en el mundo no se detiene este lunes 10 de noviembre, hay juegos en el Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana y un partido de NFL en la Semana 10.
El Tri Sub-17 enfrentará su tercer partido del grupo para buscar su clasificación a la siguiente fase del torneo luego de perder en su presentación ante Corea del Sur y la victoria sobre Costa de Marfil.
Mundial Sub-17
Suiza vs. México
El partido dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 7:30 horas del Este y 4:30 horas del Pacífico.
Corea del Sur vs. Costa de Marfil
El partido dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 7:30 horas del Este y 4:30 horas del Pacífico.
El Salvador vs. Alemania
El partido dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 8:30 horas del Este y 5:30 horas del Pacífico.
Colombia vs. Corea del Norte
El partido dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 8:30 horas del Este y 5:30 horas del Pacífico.
Honduras vs. Indonesia
El partido dará inicio a las 8:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 9:45 horas del Este y 6:45 horas del Pacífico.
Zambia vs. Brasil
El partido dará inicio a las 8:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 9:45 horas del Este y 6:45 horas del Pacífico.
Venezuela vs. Haití
El partido dará inicio a las 9:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 10:45 horas del Este y 7:45 horas del Pacífico.
Egipto vs. Inglaterra
El partido dará inicio a las 9:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 10:45 horas del Este y 7:45 horas del Pacífico.
NFL
Green Bay Packers vs. Philadelphia Eagles
Este juego de futbol americano cierra la Semana 10 de la NFL, el juego dará inicio a las 7:15 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 8:15 horas del Este y 5:15 horas del Pacífico.