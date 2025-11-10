Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17

Video ¿Se necesita milagro? Lo que debe hacer el Tri Sub-17 para avanzar en el Mundial

La actividad de partidos en el mundo no se detiene este lunes 10 de noviembre, hay juegos en el Mundial Sub-17 con la Selección Mexicana y un partido de NFL en la Semana 10.

El Tri Sub-17 enfrentará su tercer partido del grupo para buscar su clasificación a la siguiente fase del torneo luego de perder en su presentación ante Corea del Sur y la victoria sobre Costa de Marfil.

Mundial Sub-17

Suiza vs. México

El partido dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 7:30 horas del Este y 4:30 horas del Pacífico.

Corea del Sur vs. Costa de Marfil

El partido dará inicio a las 6:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 7:30 horas del Este y 4:30 horas del Pacífico.

El Salvador vs. Alemania

El partido dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 8:30 horas del Este y 5:30 horas del Pacífico.

Colombia vs. Corea del Norte

El partido dará inicio a las 7:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 8:30 horas del Este y 5:30 horas del Pacífico.

Honduras vs. Indonesia

El partido dará inicio a las 8:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 9:45 horas del Este y 6:45 horas del Pacífico.

Zambia vs. Brasil

El partido dará inicio a las 8:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 9:45 horas del Este y 6:45 horas del Pacífico.

Venezuela vs. Haití

El partido dará inicio a las 9:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 10:45 horas del Este y 7:45 horas del Pacífico.

Egipto vs. Inglaterra

El partido dará inicio a las 9:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos será a las 10:45 horas del Este y 7:45 horas del Pacífico.

NFL