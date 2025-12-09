Mundial 2026 Filtran precios de boletos para partido de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca A un día de la preventa oficial salieron a la luz los posibles precios de las entradas.

A un día de la preventa oficial de los boletos para el partido de Cristiano Ronaldo y Portugal ante México en el Estadio Azteca, se filtraron los posibles precios de las entradas.

De acuerdo con Diego Rodríguez de TUDN Radio, l os precios de los boletos para ver a CR7 en la reinauguración del mítico Coloso de Santa Úrsual de cara al Mundial 2026 van desde los 1,500 pesos mexicanos o unos 82 dólares hasta los 8mil pesos, más o menos 438 dólares.

Otras opciones por llegas con presupuesto limitado a la reinauguración del Estadio Banorte, que también se llamará Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo, podrás optar por los boletos de 2,500, 3,800 y 5 mil.