    Mundial 2026

    Filtran precios de boletos para partido de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca

    A un día de la preventa oficial salieron a la luz los posibles precios de las entradas.

    Video ¡Filtran precios de los boletos para ver a CR7 en el Estadio Azteca!

    A un día de la preventa oficial de los boletos para el partido de Cristiano Ronaldo y Portugal ante México en el Estadio Azteca, se filtraron los posibles precios de las entradas.

    De acuerdo con Diego Rodríguez de TUDN Radio, l os precios de los boletos para ver a CR7 en la reinauguración del mítico Coloso de Santa Úrsual de cara al Mundial 2026 van desde los 1,500 pesos mexicanos o unos 82 dólares hasta los 8mil pesos, más o menos 438 dólares.

    Otras opciones por llegas con presupuesto limitado a la reinauguración del Estadio Banorte, que también se llamará Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo, podrás optar por los boletos de 2,500, 3,800 y 5 mil.

    La preventa oficial arranca este miércoles 10 de diciembre y estará en pie hasta el 12 del mismo mes antes de iniciar la venta al público general.

    El sábado 28 de marzo de 2026, la Selección Mexicana recibirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo en partido de preparación de cara al Mundial que arrancará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con el juego entre México y Sudáfrica.

