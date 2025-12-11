    Mundial 2026

    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!

    Tras darse a conocer el calendario de partidos por parte de la FIFA, boletos incrementan su precio para desgracia de los aficionados.

    Por:
    Redacción
    Venta de boletos Mundial 2026
    Venta de boletos Mundial 2026
    Imagen Getty/TUDN

    La FIFA dio a conocer una nueva lista de precios para los partidos de la próxima Copa del Mundo de Futbol del 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, en donde se aprecia un incremento en los precios, dependiendo del compromiso.

    Para la primera fase de grupos algunos juegos el costo del boleto llegan a los 700 dólares, cuando originalmente la propia FIFA había prometido precios entre los 21 y 31 dólares, en el 2018.

    Las Semifinales y Final tenían un precio por encima de los mil dólares. Hoy la FIFA anuncia que el costo de una entrada para el último partido de la Copa del Mundo tiene un costo de $8,680 dólares, casi dos mil más que su precio original de octubre pasado.

    Para la segunda fase del Mundial los costos también aumentan su precio con entradas con un promedio de las entradas que superan los 300 dólares por boleto. Y así en cada una de las etapas hasta llegar al último cotejo.

    Una organización de aficionados de futbol acusó a la FIFA de una ‘traición monumental’ después de que los últimos precios para las entradas del Mundial. La Football Supporters Europe (FSE) describió los precios como exorbitantes.

    La Copa del Mundo del 2026 tendrá los boletos más caros en la historia de los Mundiales, con los precios que se registran en la propia página del organismo del futbol.

    Relacionados:
    Mundial 2026FutbolFIFA

