Partidos de hoy domingo 9 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, F1, Liga MX y NFL

Domingo de mucho futbol por todo el mundo, muy temprano en la Liga Rusa Lokomotiv se mide al Orenburg. En la Liga de Bélgica, Anderlecht enfrenta al Brujas. En la Liga Premier Aston Villa juega ante el Bournemouth.

En el futbol de España, Real Madrid y Barcelona saltan a la cancha para medirse al Rayo Vallecano y Celta de Vigo, de manera respectiva.

En el automovilismo se corre el Gran Premio de Brasil a las 11:00 AM en el Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

Partidos de hoy domingo 9 de noviembre del 2025

La Liga:

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Rueda el balón a las 9:30 AM en el Centro de México, 10:30 AM en el Este y 7:30 AM en el Pacífico.

Celta de Vigo vs Barcelona: Inicia a las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

NFL:

Blitz: 12:00 PM en el Centro de México en el Canal 9 y la plataforma ViX.

Lions vs. Commanders: A las 15:25 horas en el Centro de México y también por Canal 9 y ViX.

Liga MX

Santos vs. Pachuca: El partido inicia a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.

El juego lo podrás ver en México en TUDN y la plataforma ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.

Liga MX Femenil

América vs. Rayadas: Partido de vuelta de los Cuartos de Final, el silbatazo inicial será a las 19:15 horas en el Centro de México, 20:15 en el Este y 17:15 en el Pacífico. El partido lo podrás ver en México por Canal 9, TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de ViX.