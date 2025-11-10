Partidos de hoy martes 11 de noviembre: Termina la Jornada 3 del Mundial Sub-17

Este martes 11 de noviembre se definirán los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con los últimos partidos de la Fase de Grupos en su Jornada 3.

Es la primera vez en la historia que la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 se juega con 48 selecciones, tal y como se disputará el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Las primeras dos selecciones de cada grupo califican directo a los Dieciseisavos de Final, al igual que los mejores ocho terceros lugares de grupo.

Partidos de este martes 11 de noviembre del 2025

Mundial Sub-17 Catar 2025, Jornada 3

6:30 am Centro de México, 7:30 am ET de EEUU

Chile vs. Canadá

Uganda vs. Francia

7:30 am Centro de México, 8:30 am ET de EEUU



Uzbekistán vs. Panamá

Irlanda vs. Paraguay

8:45 am Centro de México, 9:45 am ET de EEUU



Burkina Faso vs. Tayikistán

República Checa vs. Estados Unidos

9:45 am Centro de México, 10:45 am ET de EEUU


