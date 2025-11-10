    Futbol

    Partidos de hoy martes 11 de noviembre: Termina la Jornada 3 del Mundial Sub-17

    Este día se jugarán los últimos partidos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Catar 2025.

    Kevin R. Yu.
    Este martes 11 de noviembre se definirán los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con los últimos partidos de la Fase de Grupos en su Jornada 3.

    Es la primera vez en la historia que la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 se juega con 48 selecciones, tal y como se disputará el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Las primeras dos selecciones de cada grupo califican directo a los Dieciseisavos de Final, al igual que los mejores ocho terceros lugares de grupo.

    Partidos de este martes 11 de noviembre del 2025

    Mundial Sub-17 Catar 2025, Jornada 3

    6:30 am Centro de México, 7:30 am ET de EEUU

    • Chile vs. Canadá
    • Uganda vs. Francia

    7:30 am Centro de México, 8:30 am ET de EEUU

    • Uzbekistán vs. Panamá
    • Irlanda vs. Paraguay

    8:45 am Centro de México, 9:45 am ET de EEUU

    • Burkina Faso vs. Tayikistán
    • República Checa vs. Estados Unidos

    9:45 am Centro de México, 10:45 am ET de EEUU

    • Arabia Saudita vs. Mali
    • Nueva Zelanda vs. Austria

