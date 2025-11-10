Partidos de hoy martes 11 de noviembre: Termina la Jornada 3 del Mundial Sub-17
Este día se jugarán los últimos partidos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Catar 2025.
Video ¡Mal día para Concacaf! El Salvador y Honduras, fuera del Mundial Sub-17
Este martes 11 de noviembre se definirán los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 con los últimos partidos de la Fase de Grupos en su Jornada 3.
Es la primera vez en la historia que la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 se juega con 48 selecciones, tal y como se disputará el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.
Las primeras dos selecciones de cada grupo califican directo a los Dieciseisavos de Final, al igual que los mejores ocho terceros lugares de grupo.
Partidos de este martes 11 de noviembre del 2025
Mundial Sub-17 Catar 2025, Jornada 3
6:30 am Centro de México, 7:30 am ET de EEUU
- Chile vs. Canadá
- Uganda vs. Francia
7:30 am Centro de México, 8:30 am ET de EEUU
- Uzbekistán vs. Panamá
- Irlanda vs. Paraguay
8:45 am Centro de México, 9:45 am ET de EEUU
- Burkina Faso vs. Tayikistán
- República Checa vs. Estados Unidos
9:45 am Centro de México, 10:45 am ET de EEUU
- Arabia Saudita vs. Mali
- Nueva Zelanda vs. Austria
