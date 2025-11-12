Video ¡Súbanle hay lugares! Éstas selecciones pueden clasificar en UEFA al Mundial 2026

Los equipos clasificados al Mundial 2026 esperan por el bloque mayor que saldrán en los siguientes días de las Eliminatorias de la UEFA.

Desde el jueves 13 y hasta el martes 18 de noviembre se conocerán a los que avanzarán de forma directa, así como los que irán al Repechaje UEFA a jugarse en marzo de 2026.

En la repartición de boletos para el Mundial 2026, UEFA tiene asignadas 16 plazas, una tercera parte del total de selecciones clasificadas, las cuales 12 van directo y los últimos 4 se definen de la Repesca.

PANORAMA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026



En esta Fecha FIFA de noviembre se deben conocer a las 11 que irán de forma directa, al recordar que Inglaterra consiguió su clasificación en octubre, además de las selecciones que jugarán el Repechaje.

El panorama tiene a 34 selecciones con probabilidades de estar en la siguiente Copa del Mundo, con 20 equipos ya eliminados de cualquier posibilidad de avanzar.

Acá lo que necesitan los países con más aspiraciones de estar en el Mundial 2026.

Alemania - clasifica a la Copa del Mundo si gana y Eslovaquia tropieza ante Irlanda del Norte, si ambos ganan se define en el partido entre ellos el lunes 17 de noviembre

- clasifica a la Copa del Mundo si gana y tropieza ante Irlanda del Norte, si ambos ganan se define en el partido entre ellos el lunes 17 de noviembre Suiza - avanza al Mundial 2026 si vence a Suecia y Kosovo pierde/empata con Eslovenia. Si ambos ganan, se define el clasificado en el partido entre ellos el 18 de noviembre

- avanza al Mundial 2026 si vence a Suecia y pierde/empata con Eslovenia. Si ambos ganan, se define el clasificado en el partido entre ellos el 18 de noviembre Dinamarca/Escocia - igualados con 10 pts en el Grupo C, el clasificado se decidirá el 18 de noviembre en el partido entre ellos sin importar los resultados de la Jornada 9

- igualados con 10 pts en el Grupo C, el clasificado se decidirá el 18 de noviembre en el partido entre ellos sin importar los resultados de la Jornada 9 Francia - con triunfo ante Ucrania avanza a la Copa del Mundo, si pierde o empata, lo conseguirá si derrota a Azerbaiyán el 16 de noviembre

- con triunfo ante Ucrania avanza a la Copa del Mundo, si pierde o empata, lo conseguirá si derrota a Azerbaiyán el 16 de noviembre España - Un triunfo ante Georgia y que Turquía no derrota a Bulgaria le da el boleto al Mundial 2026; cierra ante los turcos en casa el 18 de noviembre para conseguir el pasaje si no gana

- Un triunfo ante Georgia y que no derrota a Bulgaria le da el boleto al Mundial 2026; cierra ante los turcos en casa el 18 de noviembre para conseguir el pasaje si no gana Portugal - un empate es lo que necesita el cuadro de Cristiano Ronaldo para la Copa del Mundo o que Hungría no gane

- un empate es lo que necesita el cuadro de para la Copa del Mundo o que Hungría no gane Países Bajos/Polonia - el viernes 14 de noviembre se enfrentan por la cima del Grupo G, si Países Bajos gana clasifica, si Polonia gana deberá vencer a Malta luego para su boleto directo

- el viernes 14 de noviembre se enfrentan por la cima del Grupo G, si Países Bajos gana clasifica, si Polonia gana deberá vencer a Malta luego para su boleto directo Austria - si gana a Chipre y Bosnia pierde clasifica, si ambos ganas, en el duelo entre ellos se decide quien pasa directo

- si gana a Chipre y pierde clasifica, si ambos ganas, en el duelo entre ellos se decide quien pasa directo Noruega - los de Haaland busca vencer a Estonia y que Italia no gane a Moldavia para avanzar a la Copa del Mundo, si los dos ganan, se define todo en el duelo directo el 18 de noviembre

- los de Haaland busca vencer a Estonia y que no gane a Moldavia para avanzar a la Copa del Mundo, si los dos ganan, se define todo en el duelo directo el 18 de noviembre Bélgica - si derrota a Kazajistán el 15 de noviembre pasa al Mundial, si empata o pierde, deberá esperar a la última jornada cuando se mida a Liechtenstein y Macedonia a Gales

- si derrota a el 15 de noviembre pasa al Mundial, si empata o pierde, deberá esperar a la última jornada cuando se mida a Liechtenstein y Macedonia a Gales Croacia - si derrota a Islas Feroe avanza al Mundial, si empata/pierdes se juega el boleto en duelo directo ante Montenegro el 17 de noviembre y República Checa contra Gibraltar.