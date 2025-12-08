    Mundial 2026

    El problema que tendrá Cristiano Ronaldo en su visita a México

    El ex jugador habló sobre el enfrentamiento entre Portugal y el Tri en la reinauguración del estadio Ciudad de México.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Cuidado: este es el problema que tendría CR7 jugando en el Estadio Azteca

    Portugal y Cristiano Ronaldo s erán los invitados de lujo para la reinauguración del estadio Ciudad de México de cara al Mundial 2026 y ante esto, Pepe advirtió el problema que enfrentará CR7 ante la Selección Mexicana.

    En entrevista con TUDN, el exseleccionado portugués, señaló que espera que Cristiano siga haciendo historia en su carrera cuando visite el mítico estadio.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el México vs. Sudáfrica?
    1 mins

    ¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el México vs. Sudáfrica?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Roberto Carlos revela que tiene una hija mexicana
    1 mins

    Roberto Carlos revela que tiene una hija mexicana

    Copa Mundial de Futbol 2026
    FIFA anuncia que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales
    1 mins

    FIFA anuncia que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿México vs. Portugal en la Final del Mundial? Esto dice Djokovic
    1 mins

    ¿México vs. Portugal en la Final del Mundial? Esto dice Djokovic

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Infantino se disculpa con Scaloni por tocar la Copa del Mundo con guantes
    1 mins

    Infantino se disculpa con Scaloni por tocar la Copa del Mundo con guantes

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver
    2 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto
    1 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México
    1:35

    Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Definidas fechas y horarios del calendario del Mundial 2026
    1:17

    Definidas fechas y horarios del calendario del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡NOOO! Cristiano Ronaldo no jugará en México
    0:30

    ¡NOOO! Cristiano Ronaldo no jugará en México

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Es difícil porque la altitud que hay en el estadio, pero creo que lo más importante es que sea un buen partido y que Cristiano pueda hacer historia en la reinauguración”, afirmó Pepe.

    La Selección Mexicana y Portugal se enfrentarán en la cancha del estadio Ciudad de México (estadio Banorte) el próximo 28 marzo en la reinaguracíón del inmueble que albergará su tercera Copa del Mundo.

    Por otro lado, Pepe dijo estar ilusionado con Portugal para la próxima Copa del Mundo donde buscan hacer historia tras obtener hace unos meses la Nations League.

    “A todos nos ilusiona… hay muchas selecciones con potencial y lo más importante es que los jugadores lleguen bien a la competición”, señaló el exjugador.

    PEPE LE DA EL "OK" A PAULINHO

    Paulinho atraviesa por un buen momento con el Toluca al lograr el bicampeonato de goleo y ante esta situación Pepe dio el visto bueno para que el delantero sea convocado para el Mundial 2026.

    Sí (lo conozco) hemos peleado muchas veces, pero esa es la decisión del técnico aunque es buen delantero”, agregó Pepe.

    Video Leyenda del deporte suelta bomba: quiere a Cristiano Ronaldo campeón del mundo
    Relacionados:
    Mundial 2026Cristiano RonaldoPortugalPortugal 2026México 2026México

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX