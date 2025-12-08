Mundial 2026 El problema que tendrá Cristiano Ronaldo en su visita a México El ex jugador habló sobre el enfrentamiento entre Portugal y el Tri en la reinauguración del estadio Ciudad de México.

Portugal y Cristiano Ronaldo s erán los invitados de lujo para la reinauguración del estadio Ciudad de México de cara al Mundial 2026 y ante esto, Pepe advirtió el problema que enfrentará CR7 ante la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, el exseleccionado portugués, señaló que espera que Cristiano siga haciendo historia en su carrera cuando visite el mítico estadio.

“ Es difícil porque la altitud que hay en el estadio, pero creo que lo más importante es que sea un buen partido y que Cristiano pueda hacer historia en la reinauguración”, afirmó Pepe.

La Selección Mexicana y Portugal se enfrentarán en la cancha del estadio Ciudad de México (estadio Banorte) el próximo 28 marzo en la reinaguracíón del inmueble que albergará su tercera Copa del Mundo.

Por otro lado, Pepe dijo estar ilusionado con Portugal para la próxima Copa del Mundo donde buscan hacer historia tras obtener hace unos meses la Nations League.

“A todos nos ilusiona… hay muchas selecciones con potencial y lo más importante es que los jugadores lleguen bien a la competición”, señaló el exjugador.

PEPE LE DA EL "OK" A PAULINHO

Paulinho atraviesa por un buen momento con el Toluca al lograr el bicampeonato de goleo y ante esta situación Pepe dio el visto bueno para que el delantero sea convocado para el Mundial 2026.

“ Sí (lo conozco) hemos peleado muchas veces, pero esa es la decisión del técnico aunque es buen delantero”, agregó Pepe.