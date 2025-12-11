    Mundial 2026

    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026

    El conjunto de las barras y las estrella completó su cuadro de cuatro partidos previo a la Copa del Mundo del próximo año.

    Por:
    TUDN
    Video Estados Unidos enfrentará a Senegal previo al Mundial 2026

    Estados Unidos jugará ante Senegal el próximo 31 de mayo en el Estadio Bank of America en Charlotte, Carolina del Norte, y completó así su cuadro programado previo al Mundial del 2026.

    El duelo contra los africanos está enmarcado en el Clásico Continental All State, un evento anual en el que el conjunto estadounidense enfrenta a contrarios de primer nivel.

    El conjunto senegalés está ubicado en el sitio 19 del ranking de la FIFA y también participarán en el evento de la FIFA de próximo año. Luego de quedar ubicados en el Grupo I de la competencia junto con Francia, Noruega y el ganador del repechaje internacional dos de la FIFA.

    Estados Unidos jugará cuatro duelos previos a su participación en la Copa del Mundo que organiza junto con México y Canadá.

    El primero de ellos será ante Bélgica el 28 de marzo en Atlanta, el 31 del mismo mes enfrentará a Portugal en la misma sede, luego a Senegal el 31 de mayo en Charlotte y finalmente el 6 de junio a Alemania en Chicago.

    El representativo de a Concacaf estara ubicado en el Grupo D del Mundial del 2026 junto a Paraguay, Australia y el ganador del repechaje tres de la UEFA.

    Video ¡La suerte le sonríe a Estados Unidos en el sorteo del mundial!
    Relacionados:
    Mundial 2026Estados Unidos 2026Senegal 2026Bélgica 2026Alemania 2026Portugal 2026

