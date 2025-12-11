Mundial 2026 Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026 El delantero aseguró que estaría dispuesto a regresar a la selección si Didier Deschamps lo convoca.



Aunque actualmente desarrolla su carrera en Arabia Saudí, lejos del foco competitivo europeo, el delantero aseguró que su disposición sería total si Didier Deschamps decidiera convocarlo nuevamente.

“ Pero quién no quiere jugar un Mundial. Todo el mundo quiere jugar esta competición. Después, te digo: ¿pueden seleccionarme? Como soy alguien que ama el futbol y la competición, lógicamente, si me dices que vaya a la selección francesa para jugar un Mundial y te digo que no, soy un mentiroso”, expresó el atacante al ser consultado en las últimas horas sobre un eventual regreso.

Benzema recalcó que su postura no ha cambiado con el paso del tiempo ni por las tensiones vividas en Qatar 2022. “Yo soy un jugador de futbol. Así que juego al futbol. Cuando me llaman, voy, juego. Tengo objetivos en la cabeza. Amo el futbol y amo ganar. Amo los trofeos. Eso es lo que más me importa. Ahora estoy en mi club. Si me llaman a la selección nacional, voy para jugar al futbol. Y ahí se acaba”, subrayó.