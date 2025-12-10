Mundial 2026 ¡Ángel Correa asegura que Scaloni tiene su número telefónico! El jugador de Tigres afirma que tendría ventaja con respecto a sus compañeros de la Albiceleste, por conocer las canchas en México.

Por: Baudelio García Espinosa

Video Scaloni tiene mi teléfono: Ángel Correa habla de sus posibilidades para el Mundial 2026

A unas horas de disputar su primera Final en el Futbol Mexicano, el argentino Ángel Correa, asegura que el técnico de la Albiceleste Lionel Scaloni sí tiene su número telefónico y por el momento no lo ha llamado, “ya que seguramente está viendo opciones para la próxima Copa del Mundo, en estos momentos tiene mucho trabajo”, aseguró el jugador.

Correa considera que al venir al futbol mexicano no perdió exposición para estar en la Selección Argentina, ya que estuvo en las dos primeras convocatorias de la prelista y ya fue decisión técnica el que no se concretara la convocatoria. “Soy consciente de que hago bien mi trabajo en el equipo, puedo tener chances, hay mucha calidad en la Selección de Argentina y será una decisión de Scaloni”, complementó el Universitario.

