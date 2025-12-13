    Mundial 2026

    Mundial 2026: estos son los partidos con mayor demanda de boletos

    En solo 24 horas de la tercera fase de venta, se han recibido más de cinco millones de solicitudes por entradas.

    Video ¡FIFA aumentos el precio de los boletos para el Mundial 2026!

    El Mundial 2026 realizó ya su sorteo y, con él, se conoce ya la suerte de prácticamente todos los equipos clasificados a la Copa del Mundo, con sus fechas y sedes y ello ha abierto la puerta para que aficionados puedan conseguir boletos para los partidos en específico de su preferencia.

    Más sobre Mundial 2026

    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?
    1 mins

    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026
    1 mins

    Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026
    1 mins

    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Lanzan placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026
    1:47

    Lanzan placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Monterrey no verá a la Selección Mexicana en el Mundial
    1:45

    Monterrey no verá a la Selección Mexicana en el Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Ángel Correa asegura que Scaloni tiene su número telefónico!
    1 mins

    ¡Ángel Correa asegura que Scaloni tiene su número telefónico!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Filtran precios de boletos para partido de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca
    1 mins

    Filtran precios de boletos para partido de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El problema que tendrá Cristiano Ronaldo en su visita a México
    1 mins

    El problema que tendrá Cristiano Ronaldo en su visita a México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el México vs. Sudáfrica?
    1 mins

    ¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el México vs. Sudáfrica?

    Copa Mundial de Futbol 2026

    La FIFA aumentó el precio de las entradas en la tercera fase de venta de boletos, algo que no impidió que el organismo rector del futbol mundial recibiera cinco millones de peticiones en solamente las primeras 24 horas de abierta la referida fase.

    PUBLICIDAD

    Además, se dio a conocer cuáles son los cinco partidos de la Fase de Grupo que más demanda tienen de boletos para esta fase:

    1. Colombia vs. Portugal
    2. Brasil vs. Marruecos
    3. México vs. Corea del Sur
    4. Ecuador vs. Alemania
    5. Escocia vs. Brasil

    El juego de la Selección Mexicana que aparece en la lista se disputará en Guadalajara el próximo 18 de junio y, al menos este reporte de la FIFA, tiene más demanda incluso que el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México entre el Tri y Sudáfrica.
    Además, la FIFA dio a conocer que, además de los tres países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, los países que han presentado mayor demanda de boletos son Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá, además de una mención especial para Escocia, que regresa a un Mundial por primera vez desde Francia 98.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX