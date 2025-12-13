Mundial 2026 Mundial 2026: estos son los partidos con mayor demanda de boletos En solo 24 horas de la tercera fase de venta, se han recibido más de cinco millones de solicitudes por entradas.

Video ¡FIFA aumentos el precio de los boletos para el Mundial 2026!

El Mundial 2026 realizó ya su sorteo y, con él, se conoce ya la suerte de prácticamente todos los equipos clasificados a la Copa del Mundo, con sus fechas y sedes y ello ha abierto la puerta para que aficionados puedan conseguir boletos para los partidos en específico de su preferencia.

La FIFA aumentó el precio de las entradas en la tercera fase de venta de boletos, algo que no impidió que el organismo rector del futbol mundial recibiera cinco millones de peticiones en solamente las primeras 24 horas de abierta la referida fase.

Además, se dio a conocer cuáles son los cinco partidos de la Fase de Grupo que más demanda tienen de boletos para esta fase:

Colombia vs. Portugal Brasil vs. Marruecos México vs. Corea del Sur Ecuador vs. Alemania Escocia vs. Brasil