    Futbol

    Partidos de hoy 12 de noviembre: Champions Femenina, Colombia y Guatemala

    La actividad del futbol no se detiene a mitad de de semana y tendremos emocionantes duelos en distintos frentes.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Hace historia! Alexia Putellas hace simil del festejo de Brandy Chastain

    El balón no deja de rodar a mitad de semana y nos tiene reservados emocionantes duelos de la UEFA Champions League Femenina, así como en las ligas de Colombia y Panamá.

    En el torneo de la UEFA destacan los partidos entre Barcelona y OH Leuven, Bayern Múnich vs. el campeón Arsenal, Atlético de Madrid vs. Juventus y Manchester United vs. PSG.

    Mientras en Sudamérica, la Primera A de Colombia continúa con su torneo y La Equidad enfrentará a Deportivo Pereira, mientras Boyacá Chico FC hará lo propio ante Milonarios.

    Finalmente, en Guatemala el Deportivo Achuapa jugará ante Marquense en la Liga Nacional.

    Partidos de hoy miércoles 12 de noviembre del 2025

    UEFA Champions League Femenina
    - Barcelona vs. OH Leuven - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    - Bayern Múnich vs. Arsenal - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    - Atético de Madrid vs. Juventus - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    - Manchester United vs. PSG - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Primera A Colombia
    - La Equidad vs. Deportivo Pereira - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT.

    - Boyacá Chico FC vs. Milonarios - El partido inicia a las 7:20 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:20 pm ET, a las 7:20 pm CT y a las 5:20 pm PT.

    Liga Nacional Guatemala
    - Deportivo Achuapa jugará vs. Marquense - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT.

    Partidos del 11 de noviembre
    Partidos del 10 de noviembre
    Partidos del 9 de noviembre
    Partidos del 8 de noviembre
    Partidos del 7 de noviembre

    Video Clásico Nacional en Semis de la Liga MX Femenil

