    Mundial 2026

    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?

    Después de la celebración del Sorteo, las cosas empiezan a complicarse, específicamente en Monterrey.

    Video ¿Honduras al Mundial? Hay riesgo de que selección no vaya a Monterrey

    Después de la celebración del Sorteo del Mundial 2026, las cosas alrededor de uno de los posibles participantes de3 la magna fiesta empiezan a complicarse.

    La Selección de Surinam corre el riesgo de perder su histórico derecho a estar en el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey, todo después de que un tribunal judicial decidiera congelar cuentas a la federación de futbol local (SVB).

    Cabe recordar que la FIFA prohíbe que un tribunal ordinario se inmiscuya en asuntos pertenecientes a una federación de futbol (salvo casos muy contados).

    La SVB, por medio de un comunicado, condenó el hecho al considerarlo de "mala fe", además de recordar la referida prohibición que tiene la FIFA.

    Medios en Centroamérica especulan que Honduras, selección no participante mejor clasificada de Concacaf, podría estar en pleno seguimiento de todo este hecho para que, en dado caso, pudiera participar en el Repechaje en Monterrey. La otra opción sería que Bolivia, rival de Surinam, clasifique directo para la Final por un boleto al Mundial ante Irak.

    FIFA no se ha pronunciado al respecto y todas las posibilidades son, hasta el momento, especulaciones.

    Mundial 2026

