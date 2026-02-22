    Milano Cortina 2026

    ¡México se presenta en la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026!

    Donovan Carrillo y Sarah Schleper fueron los abanderados de la delegación mexicana durante la Clausura.

    Video Los abanderados mexicanos, a escena en la Clausura de Milano Cortina 2026

    México se presentó en la Arena de Verona durante la Ceremonia de Clausurapara despedirse de Milano Cortina 2026, siendo Donovan Carrillo y Sarah Schleper los abanderados de la delegación.

    El patinador artístico y la esquiadora alpina entraron juntos al anfiteatro mientras ella sostenía una de las esquinas de la bandera de México.

    Ambos hicieron fila con los abanderados de los países participantes en esta justa invernal, con la bandera de Grecia al frente del grupo e Italia cerrando las filas.

    Posteriormente, se anunció el ingreso de los deportistas en masa para dar comienzo al Desfile de Atletas. No hubo orden específico, lo que representa la unión y fraternidad entre las naciones.

    Lasse Gaxiola estuvo presente en el Desfile junto con tres personas que conforman el equipo de entrenamiento de la delegación; por su parte, Regina Martínez y Allan Corona no estuvieron presentes en el evento.

    El equipo mexicano deslumbró con el uniforme diseñado para estos Juegos Olímpicos, el cual está inspirado en conceptos culturales del país.

    Una edición histórica para México en Milano Cortina 2026


    Los atletas mexicanos dejaron huella en esta justa olímpica invernal al haber conseguido resultados históricos.

    Carrillo Suazo, quien fue el único latinoamericano del patinaje artístico individual, repitió el lugar 22 que obtuvo en Beijing 2022.

    Con esto, se convirtió en el primer mexicano en participar en dos programas libres de Juegos Olímpicos.

    Schleper participó en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno: cuatro para Estados Unidos y tres para México, lo que la convierte en la esquiadora alpina con más participaciones en justas invernales.

    Sarah Schleper se ubicó en el lugar 26 del Super-G.

    Fue la primera vez en la historia que una pareja de madre e hijo compitieron en una misma justa invernal luego de la participación de su hijo, Lasse Gaxiola, también en esquí alpino.

    Con 18 años, Gaxiola se convirtió en el mexicano más joven en debutar en esta clase de magno eventos cuando participó en el Super-G varonil, donde se plantó en el puesto 53.

    Con su debut, Martínez se convirtió en la primera mexicana que representa a México en el esquí de fondo en citas invernales.

    Martínez culminó la prueba de los 10 kilómetros en el puesto 108.

    Corona terminó en el puesto 105 de los 10 kilómetros del esquí de fondo. Su debut marcó la tercera participación al hilo para México en este deporte.

