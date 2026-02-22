    Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos: Alemania recupera dominio en cierre del bobsled en Milano Cortina 2026

    Los germanos se quedan a nada de repetir un podio perfecto en el adiós del bobsled en Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Alemania reafirmó su dominio en el bobsled en el último día de los Juegos Olímpícos Milano Cortina 2026, todo después de colgarse el oro y la plata en la última prueba de esta competición con modalidad de cuatro en varones.

    Alemania incluso estuvo muy cerca de acaparar todo el podio, como ya lo hizo en esta misma edición de Juegos Olímpicos, pero unas centésimas impidieron que hubiera solo germanos en el podio.

    Johannes Lochner, piloto del equipo ganador, se sacó la espina después de que en Beijing 2022 tuviera solamente platas y ahora, se lleva dos oros.

    Thorsten Magris, parte del equipo dorado, llega a cinco medallas de oro en bobsled. Previamente, compitió contra el propio Lochner, pero ahora se incorporó dentro de su conjunto para Milano Cortina 2026.

    Suiza fue el equipo que alcanzó el bronce e impidió que Alemania tuviera el 1-2-3, con Michael Vogt como piloto de los helvéticos.

