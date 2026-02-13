Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Donovan Carrillo iguala su mejor actuación en Milano Cortina 2026 El mexicano vuelve a competir en un programa libre de Juegos Olímpicos, ahora en Milano Cortina 2026.

Video Así fue la rutina completa en el programa libre de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo, patinador mexicano en acción, cerró su participación en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 al registrar su rutina en el programa libre del patinaje artístico.

Uno de los competidores más ovacionados en la arena, Donovan Carrillo lució la que, él mismo consideraría, su mejor 'freeskate' de la temporada, si bien falló en un triple axel, aunque dio buenas señales de buscar un cuádruple flip.

Video Hablan los jueces: así fue la puntuación a Donovan Carrillo

Es la segunda ocasión en la historia en la que Donovan Carrillo compite en el programa libre de unos Juegos Olímpicos de Invierno, después de hacerlo en Beijing 2022.

De hecho, es prácticamente un hecho que Donovan Carrillo terminará en la posición 22, la misma que consiguió en China hace cuatro años.

El futuro inmediato de Donovan Carrillo, abanderado de la delegación mexicana en Milano Cortina 2026, es la de incrementar el nivel de dificultad de sus rutinas.

Video ¡Como Elvis! Así inicia Donovan Carrillo su rutina