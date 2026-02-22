Milano Cortina 2026 ¡Piedra dorada! Suecia amarra el oro en curling ante Suiza en el último lanzamiento Con la victoria sobre Suiza en la Final de Milano Cortina 2026, Suecia obtiene su séptima presea en la historia del curling de Juegos Olímpicos; cuatro son de oro.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Suecia amarra el oro en el curling femenino de Milano Cortina 2026

En una final cerrada de principio a fin, el equipo femenino de curling de Suecia conquistó la medalla de oro de Milano Cortina 2026 ante Suiza, en un duelo que se resolvió por la mínima diferencia al quedar el marcador 6-5 en el décimo end.

PUBLICIDAD

La tensión en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina se mantuvo hasta la última piedra. Al término del noveno end, ambas selecciones empataron el marcador a 5.

Fue un tiro potente y certero de la skip nórdica Anna Hasselborg con la última piedra del encuentro el que definió el 6-5, luego de que el lanzamiento expulsara una piedra propia y una helvética para dejar la suya solitaria dentro de la casa.

Suecia dice presente de nuevo en el podio

El equipo sueco formado también por Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback y Johanna Heldin, consiguen la séptima medalla para su país en citas invernales desde que este deporte formó parte del calendario olímpico en Nagano 1998.

De esas siete, cuatro son de oro, metal que no se colgaba desde PyeongChang 2018. Es a su vez su sexta medalla consecutiva, pues desde Turín 2006 hasta esta justa invernal se han parado en alguno de los tres peldaños del podio.

En un partido muy norteamericano, Canadáse llevó el bronce en un partido que se definió este sábado contra Estados Unidos por 10-7.