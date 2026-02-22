Milano Cortina 2026 Conoce la Arena de Verona, el recinto de la Clausura de Milano Cortina 2026 Conoce la historia de la Arena se Verona, un anfiteatro que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y donde se desarrolla la clausura de Milano Cortina 2026.



Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su fin en la Ceremonia de Clausura, la cual se llevará a cabo en una de las locaciones más famosas de la región de Véneto y de las más emblemáticas de Italia: la Arena de Verona.

Este lugar guarda en sus paredes historias fascinantes, y debido a su valor universal inigualable, en el año 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El recinto fue construido como anfiteatro y fuera de las murallas de la ciudad en el año 30 d..C.; es decir, hace 20 siglos, cuando Tiberio gobernaba el Imperio Romano.

Esta joya arquitectónica es más antigua que el Coliseo de Roma, que se mandó a erigir en los tiempos de los emperadores Vespasiano y Tito décadas después, entre el 72 d.C. y el 80 d.C.

La Arena de Verona, símbolo histórico de Italia

A lo largo de 400 años, la Arena de Verona sirvió de escenario público para la lucha entre gladiadores y animales.

Su aforo original fue de aproximadamente 30 mil espectadores, pero por los terremotos que azotaron la región durante siglos, se redujó a 15 mil luego de las adecuaciones.

Desde el año 404 d.C., las luchas sangrientas que se celebraban en este y otros recintos fueron prohibidas por Honorio, emperador romano de Occidente que reinó entre los años 395 y 423 d.C., por lo que quedó vacío.

La piedra caliza blanca y rosa que se extrae de la zona de Valpolicella sirvió para crear los bloques que dieron forma a la Arena de Verona.

Desde 1913, ha servido de escenario para el Festival de Verona, que son conciertos de Ópera que se celebran cada verano.

En la época actual, este anfiteatro ha sido escenario de conciertos. En él se han presentado figuras de la talla de Laura Pausini, Il Volo, Adele, Paul McCartney o Elton John.

Ahora, en este lugar histórico, se llevará a cabo el cierre de Milano Cortina 2026, pero las historias entre la nieve y el hielo seguirán escribiéndose en las regiones del norte de Italia.

Y es que este escenario albergará la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo.