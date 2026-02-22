Milano Cortina 2026 Eileen Gu defiende la medalla de oro en el halfpipe del esquí acrobático Eileen Gu consolida su leyenda al ser la atleta con más medallas olímpicas en la historia del esquí acrobático, con seis; tres de ellas las cosechó en Milano Cortina 2026.

Por: Ricardo Escartín

Video Eileen Gu defiende el oro del halfpipe de esquí acrobático

Eileen Gu no sabía lo que era colgarse el oro en Milano Cortina 2026, pero este domingo, en el último día de actividades, la atleta china volvió a brillar en lo más alto del podio en halfpipe de esquí acrobático al obtener 94.75 en su tercer intento.

Con esto se convierte en bicampeona olímpica de esta prueba, al defender su oro de Beijing 2022. En esa justa también cosechó otra presea dorada en Big Air y una plata en Slopestyle.

En esta cita olímpica, Gu también vuelve a recolectar la misma cantidad de medallas luego de vestirse con la plata en Slopestyle y Big Air, y con el oro en halfpipe.

Eileen Gu presume sus tres medallas de Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

La atleta oriental selló su victoria con su tercer salto en el medio tubo del Parque de Nieve Livigno, donde encantó a los jueces y al público al realizar sus seis trucos de manera impecable, tanto en su ejecución como en sus aterrizajes.

Con esto, le complicó la persecución a su compatriota Fanghui Li, plata al haber alcanzado 93.00 en su tercer intento; Zoe Atkin, de Gran Bretaña, se conformó con el bronce al puntuar 92.50 en su tercer salto.

Una leyenda multimillonaria

Eileen Gu consolida su leyenda al ser la atleta con más preseas olímpicas en la historia del esquí acrobático, al cosechar seis.

Con este oro, Eileen Gu acrecienta aún más su fama dentro y fuera del deporte, ya que es considerada como una de las atletas mejor pagadas del mundo con un ingreso de 23 millones de dólares al recorte de 2025, según la revista Forbes.