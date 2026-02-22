    Milano Cortina 2026

    Eileen Gu defiende la medalla de oro en el halfpipe del esquí acrobático

    Eileen Gu consolida su leyenda al ser la atleta con más medallas olímpicas en la historia del esquí acrobático, con seis; tres de ellas las cosechó en Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Eileen Gu defiende el oro del halfpipe de esquí acrobático

    Eileen Gu no sabía lo que era colgarse el oro en Milano Cortina 2026, pero este domingo, en el último día de actividades, la atleta china volvió a brillar en lo más alto del podio en halfpipe de esquí acrobático al obtener 94.75 en su tercer intento.

    PUBLICIDAD

    Con esto se convierte en bicampeona olímpica de esta prueba, al defender su oro de Beijing 2022. En esa justa también cosechó otra presea dorada en Big Air y una plata en Slopestyle.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Ebba Andersson finalmente alcanza el oro olímpico en el esquí de fondo
    1 mins

    Ebba Andersson finalmente alcanza el oro olímpico en el esquí de fondo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos EN VIVO: Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026, programación, medallas y resultados hoy domingo 22 de febrero: último oro en juego
    2 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos EN VIVO: Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026, programación, medallas y resultados hoy domingo 22 de febrero: último oro en juego

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Canadá se queda con oro en curling en un duelo espectacular en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Canadá se queda con oro en curling en un duelo espectacular en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: domingo 22 de febrero
    1 mins

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: domingo 22 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Auston Matthews, el mexicano que ya tiene una medalla en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Auston Matthews, el mexicano que ya tiene una medalla en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Un panda, Jackie Chan, mensaje de Ilia Malinin y emotividad en la gala de patinaje artístico
    2 mins

    Un panda, Jackie Chan, mensaje de Ilia Malinin y emotividad en la gala de patinaje artístico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Katrin Beierl: de sufrir un derrame cerebral a ser top 10 olímpico en bobsled
    1 mins

    Katrin Beierl: de sufrir un derrame cerebral a ser top 10 olímpico en bobsled

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo
    1 mins

    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata
    1 mins

    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno
    1 mins

    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    En esta cita olímpica, Gu también vuelve a recolectar la misma cantidad de medallas luego de vestirse con la plata en Slopestyle y Big Air, y con el oro en halfpipe.

    Eileen Gu presume sus tres medallas de Milano Cortina 2026.
    Eileen Gu presume sus tres medallas de Milano Cortina 2026.
    Imagen Getty Images

    La atleta oriental selló su victoria con su tercer salto en el medio tubo del Parque de Nieve Livigno, donde encantó a los jueces y al público al realizar sus seis trucos de manera impecable, tanto en su ejecución como en sus aterrizajes.

    Con esto, le complicó la persecución a su compatriota Fanghui Li, plata al haber alcanzado 93.00 en su tercer intento; Zoe Atkin, de Gran Bretaña, se conformó con el bronce al puntuar 92.50 en su tercer salto.

    Una leyenda multimillonaria

    Eileen Gu consolida su leyenda al ser la atleta con más preseas olímpicas en la historia del esquí acrobático, al cosechar seis.

    Con este oro, Eileen Gu acrecienta aún más su fama dentro y fuera del deporte, ya que es considerada como una de las atletas mejor pagadas del mundo con un ingreso de 23 millones de dólares al recorte de 2025, según la revista Forbes.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos