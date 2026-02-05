Milano Cortina 2026 Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026 Este inédito evento reunió a diversos atletas para lucir la indumentaria que utilizarán para la ceremonia de apertura.

Donovan Carrillo brilló más allá de la pista de hielo al participar en la Muestra de Moda de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, un pasarela inédita organizada por el Comité Olímpico Internacional y que reunió a los atletas de diversos Comités Olímpicos Nacionales (CON).

Este evento se llevó a cabo en la Casa Club 26, que es la sede oficial de la recepción en Milán durante la justa olímpica.

El objetivo del evento fue lucir la ropa de alto rendimiento y atuendos que los atletas utilizarán durante la Ceremonia de Apertura, que se celebrará este viernes, 6 de febrero a las 13:00 h (tiempo del centro de México) en el Estadio de futbol San Siro, en Milán.

Entre los atletas apareció Donovan Carrillo como invitado. El abanderado de la delegación mexicana no dudó en indicar las características de su uniforme:

“El uniforme se siente super cómodo y muy cálido y creo que representa muy bien a México a través de sus colores”, dijo.

Esta experiencia llena de glamour le hizo quedar maravillado por la cantidad de momentos que envolvieron la pasarela.

En la ceremonia también fueron exhibidos 26 diseños de deportes de invierno creados por estudiantes de la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Brera.

