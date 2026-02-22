Milano Cortina 2026 Estados Unidos se lleva el último oro de Milano Cortina: emotiva medalla 46 años después El conjunto de las barras y las estrellas toma revancha contra acérrimo rival y cierra el telón en los Juegos Olímpicos.

Video ¡GOL OLÍMPICO! ¡GOL DE LA GLORIA! EUA tiene el oro en el hockey

Estados Unidos se alzó con la última medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, una presea que tardó 46 años en llegar, una que cierra el telón de una cita olímpica brillante y llena de gloria.

El conjunto de las barras y las estrellas sufrió ante su acérrimo rival, Canadá, aquel que se ha acostumbrado a ganar en todos los enfrentamientos directos, y también con medallas de por medio. Con o sin estrellas de NHL, el país de la hoja de maple ya había impuesto paternidad sobre sus vecinos del sur.

Solo un milagro, como en Lake Placid 1980, podía hacer que Estados Unidos venciera por fin a Canadá, y ahora, ese milagro se hizo tangible en la Arena SantaGiulia de Milán.

Boldy arió el marcador a los 6' en el primer periodo, en el mejor momento que vivían los de las barras y las estrellas.

El momento no duraría mucho ante un Canadá que inclinó el hielo a su favor y empató en el segundo periodo vía Makar para que todo cayera en tiempo suplementario en la que era ya la última competencia en el programa olímpico. Sí, Milano Cortina 2026 se resistió a acabarse.

Hughes fue quien puso el gol del triunfo, el gol olímpico, el de la gloria, a los 62', la última acción deportiva de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, la revancha consumada, y la esperada medalla de oro después de 46 años.

Los Juegos Olímpicos han acabado, señoras y señores. Grazie, grazie di tutto, Milano Cortina 2026.