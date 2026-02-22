Milano Cortina 2026 Grazie, Milano Cortina 2026! Porque el deporte abre fronteras y une lo que otros dividen Tras 19 días de maravillarnos con los mejores atletas del mundo en los Juegos Olímpicos de invierno, Milano Cortina 2026 nos entregó historias inolvidables y gestos que abren fronteras.

Video Grazie Milano Cortina 2026! Por esto nos enamoramos de los Juegos Olímpicos de invierno

¿Por qué nos gustan tanto los Juegos Olímpicos?

Federica Brignone sufrió una fractura de tibia y peroné hace 10 meses. Apenas pudo volver a competir hace un mes, con los Juegos ya a la vuelta de la esquina.

Su participación en Milano Cortina 2026 bien pudo ser ya una proeza por sí sola, pero en lugar de solo presentarse, ganó dos medallas de oro en el esquí alpino.

Video Federica Brignone conquista el slalom gigante de Milano Cortina 2026

Sí, los Juegos Olímpicos nos muestran ejemplos de resiliencia.

Ilia Malinin tenía 25 meses invicto en el patinaje artístico. Parecía un robot que ejecutaba y sonreía y el oro en la prueba individual parecía predestinado para él, pero en el programa libre, el momento para coronar su dominio mundial, tuvo dos caídas y sus movimientos empezaron a exhibir dudas que ni él ni nadie tuvo antes.

Ilia nos demostró que es humano, no solo por los errores y por no poder soportar la presión de ser el embajador más importante de su país por unos minutos, sino, sobre todo, porque en el peor momento de su carrera, fue a mostrarle su respeto, felicitar y darle un abrazo al nuevo campeón olímpico, un tal Mikhail Shaidorov que nos demostró que no hay nada escrito y que todo es posible.

Video ¡Desgarrador! Ilia Malinin queda fuera de las medallas

Sí, los Juegos Olímpicos nos muestran a héroes caídos que muestran su humanidad en su máxima expresión.

Lucas Pinheiro nació en Oslo, de padre noruego y madre brasileña. Representó a su país de origen, pero agobiado por la presión de competir para la potencia invernal, se retiró a los 23 años.

Unos meses después, anunció su regreso, pero compitiendo para el país de su madre, uno donde la nieve solo se ve en películas. Lucas renunció al financiamiento, acompañamiento e infraestructura de la más grande potencia de los deportes invernales en el mundo por una cultura que añora y le parece fascinante.

No solo no perdió nivel competitivo, sino que ahora es el primer medallista olímpico de invierno de toda América Latina. Y si quedaban dudas de su identidad brasileña, escucharlo cantar su himno a todo pulmón las disipó todas.

Video El himno de Brasil suena por primera vez en unos JJOO de invierno

Sí, los Juegos Olímpicos son muestras del mundo globalizado donde, mientras hay gobiernos que cierran fronteras, el deporte las abre.

Sarah Schleper optó por el retiro en diciembre de 2011. En su última competencia, como homenaje, le permitieron un descenso más y fiel a su cómica personalidad, lo hizo con un vestido de verano en pleno invierno austriaco. A medio camino, tomó en sus brazos a su hijo Lasse, de tres años, y bajó con él. Sarah volvió tres años después para competir bajo la bandera del país de su esposo.

En Milano Cortina 2026 se convirtió en la primera esquiadora alpina en la historia con siete Juegos Olímpicos, pero además, también en la primera madre que comparte con su hijo la experiencia olímpica invernal. Sí, con Lasse Gaxiola, ese niño al que bajó en brazos en 2011 y al que crió y formó para ser el mexicano más joven que compite en este evento, a los 18 años recién cumplidos.

Video Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: historia pura en los Juegos Olímpicos

Sí, los Juegos Olímpicos nos muestran cómo las familias son equipo y cumplen sueños juntos, no todos en el área de competencia, pero sí todos juntos.

Para Elana Meyers Taylor el mayor reto de su vida no es bajar a 130 kilómetros por hora en un carro y, literalmente, no morir en el intento, sino ser la madre de dos niños pequeños con sordera. Pero justo por eso es que su oro en el bobsled individual vale una vida entera: verla comunicarse con ellos con lenguaje de señas después del mayor logro profesional de su vida nos inspira y nos invita a reflexionar sobre el valor que pueden tener las cosas cotidianas.

Video Campeona de bobsled habla a su hijo con lenguaje de señas

Las conexiones entre padres, madres e hijos son conmovedoras porque ¿quién no quisiera ser ese hombre o esa mujer que logra el sueño de sus vidas y que, a la vez, sea la mejor forma de ser un modelo a seguir? Paradójicamente, fue un hijo que nos demostró lo grande que es eso. Maxim Naumov dedicó su participación en el patinaje artístico a sus padres, no solo porque fueron campeones mundiales y su modelo a seguir, sino porque murieron hace un año en un accidente aéreo.

Ver la fotografía de Vadim Naumov y Evgenia Shishkova nos demuestra cómo los Juegos Olímpicos son espacio para crear legado y sembrar y cosechar sueños.

Video ¡Nos salen las lágrimas! Emotivo recuerdo de Naumov a padres fallecidos

Los Olímpicos de invierno volverán dentro de cuatro años en los Alpes Franceses, pero no olvidemos que antes tenemos la cita de verano de Los Ángeles 2028.

Milano Cortina 2026 nos trajo historias que nos enseñan que el deporte no es solo para ganar medallas, sino cumplir sueños y abrir fronteras que nos permitan encontrar identidad, sin importar si se trata o no de la misma bandera nuestra.