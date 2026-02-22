    Milano Cortina 2026

    Ebba Andersson finalmente alcanza el oro olímpico en el esquí de fondo

    Luego de cinco visitas al podio olímpico, Ebba Andersson finalmente se colgó una medalla de oro al ganar los 50 km. en salida masiva del esquí de fondo de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Video Victoria contundente de Ebba Andersson en el 'maratón' de esquí de fondo

    La sueca Ebba Andersson conoce de sobra la experiencia de estar en podios olímpicos, los había visitado cinco veces, pero tras la salida masiva de 50 km. del esquí de fondo de Milano Cortina 2026, finalmente supo lo que se siente estar en el lugar más alto.

    A diferencia de la prueba varonil, donde Johannes Hoesflot Klaebo enfrentó presión y hubo 30 segundos de ventaja entre el oro y el bronce, el paso de Andersson no pudo ser seguido por ninguna rival.

    Ebba Andersson ya tenía ventaja de un minuto al entrar al kilómetro 40 y cruzó la meta con tiempo de 2:16:28.2, con ventaja de 2 minutos y 15 segundos sobre la noruega Heidi Weng, medallista de plata.

    La pelea por el bronce ya fue en grupo y en la zona de la meta la suiza Nadja Kaelin adelantó a la noruega Kristin Austgulen Fosnaes y la estadounidense Jessie Diggins. Del oro al bronce hubo seis minutos y 41 segundos de diferencia.

    Esta fue la cuarta medalla de Ebba Anderson en Milano Cortina 2026, pero las tres previas fueron de plata, en la salida por intervalo de 10 kms., el relevo de 4 x 7.5 km. y el esquiatlón de 10 km. + 10 km.

    Además, Anderson ganó otra plata en Pyeongchang 2018 y un bronce en Beijing 2022, ambas preseas en relevo de 4 x 5 km.

    Después de seis oros en Campeonatos Mundiales, Ebba Anderson finalmente pudo provocar que se entonara el himno sueco en un podio olímpico.

