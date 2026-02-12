Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Regina Martínez protagoniza quizás el mejor momento de Milano Cortina La mexicana vivió un momento inolvidable tras completar su prueba en el esquí de fondo.

Video Aquí está EL MOMENTO de Milano Cortina, y es de una mexicana

Regina Martínez, atleta mexicana, culminó su participación en el esquí de fondo femenil de los 10 kilómetros, pero encima, se llevó un reconocimiento que pasa a la historia en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

Martínez fue última entre las competidoras que lograron culminar la extenuante prueba, pero el podio entero la estaba aguardando en la meta.

Las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, además de la estadounidense Jessie Diggins, las tres ganadoras de la medalla, se acercaron a Martínez y se abrazaron en un gesto de respeto y honor que solamente puede verse en Juegos Olímpicos.

Encima, Jessie Diggins, le quitó los esquís en una muestra de compañerismo inolvidable. Cabe resaltar que ambas tienen ya pasado en Minnesota, Estados Unidos.

Regina Martínez se covirtió en la primera mexicana en la historia en competir en el esquí de fondo de 10 kilómetros dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

