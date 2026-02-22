    Milano Cortina 2026

    ¡El rey de Milano Cortina 2026! Johannes Hoesflot Klaebo recogió su sexto oro en la Clausura

    Johannes Hoesflot Klaebo recogió su sexto oro en la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026; la sueca Ebba Andersson también recibió el que ganó en los 50 km. del esquí de fondo.

    Video Klaebo, homenajeado en el último podio de Milano Cortina 2026

    El rey de Milano Cortina 2026 tuvo un solo nombre: Johannes Hoesflot Klaebo. Durante la Ceremonia de Clausura, se le entregó al esquiador de fondo noruego el oro conquistado este sábado en los 50 km.

    Con esto sumó a su colección la sexta presea dorada que consiguió en esta cita olímpica invernal, y la undécima en su carrera, lo que lo posicionó como el máximo ganador de medallas de oro en la historia de las justas invernales.

    Es la primera vez que un atleta gana seis medallas de oro en una edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

    El podio estuvo ocupado por representantes del país nórdico. Martin Loewstroem Nyenget y Emil Iversen estuvieron presentes para ser condecorados con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

    Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, fue la encargada de entregar las medallas.

    Las tres banderas de Noruega fueron izadas en lo más alto al momento que el himno de este país fue entonado en la Arena de Verona.

    Suecia hizo el 1-2 en la primera edición de los 50 km femenino

    Previamente, se anunció a las ganadoras de la primera edición de los 50 km femenino, llevado a cabo este domingo, donde la sueca Ebba Andersson se quedó con la medalla de oro.

    Esta fue la cuarta medalla de la esquiadora de fondo nórdica en esta cita olímpica, pero las tres previas fueron de plata.

    La bandera noruega volvió a estar presente con Heidi Weng, quien se adjudicó la plata. La suiza Nadja Kaelin fue la que completó el podio.

    Las medallas también fueron puestas al cuello de las atletas por Coventry. Momentos después, se guardó silencio para escuchar el himno de Suecia.

    Una edición histórica para Noruega

    Noruega se posicionó en el primer puesto del medallero de Milano Cortina 2026 con 41 medallas, la mayor cantidad de preseas ganadas por un país en justas olímpicas de invierno.

    18 de esas medallas fueron de oro, que también es un récord al tratarse de la máxima cantidad de preseas doradas conquistadas por una nación en ediciones invernales.

    Video Grazie Milano Cortina 2026! Por esto nos enamoramos de los Juegos Olímpicos de invierno
