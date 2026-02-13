Milano Cortina 2026 Allan Corona 'opaca' a leyenda olímpica con enorme gesto en Milano Cortina El mexicano protagonizó un momento emotivo cuando abrazó a su amigo Matthew Smith en la línea de meta en el esquí de fondo varonil de los 10 kilómetros de Milano Cortina 2026.



Video El gesto del mexicano Corona que opaca a una leyenda en Juegos Olímpicos

Allan Corona hizo historia para México en el séptimo día de actividades de Milano Cortina 2026 al culminar en el puesto 105 en el esquí de fondo varonil de los 10 kilómetros, pero aparte, nos regaló un gesto de compañerismo que conmovió a más de uno.

Y es que al momento de cruzar la línea de meta en el lugar 104 momentáneo, el mexicano prefirió esperar para recibir a uno de los esquiadores que seguían participando en la competencia.

Se trató del sudafricano Matthew Smith que, al momento de culminar el recorrido en el puesto 107 momentáneo, fue inmediatamente a fundirse en un abrazo con Corona, quien lo estaba esperando.

El momento se traduce a un gesto de compañerismo y admiración cuando Corona le quitó los esquís a Smith en señal de respeto.

La amistad entre Corona y Smith en Milano Cortina 2026



Corona y Smith son amigos desde 2022, cuando se conocieron por primera vez en Noruega. Juntos han hecho vida de atleta al momento de compartir competencias y entrenamientos.

En 2025, Smith ya había destacado la importancia de esta relación dentro y fuera de la pista.

“Allan y yo viajamos juntos. Vamos juntos a las carreras. Yo lo apoyo, él me apoya”, declaró a Olympics.

Allan Corona y Matthew Smith terminaron en la posición 105 y 108 general, respectivamente.