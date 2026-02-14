    Milano Cortina 2026

    Es oficial: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en JJOO de invierno

    La participación de Lasse Gaxiola en Milano Cortina hace oficial que él, junto a Sarah Schleper, son la primera pareja de madre e hijo que compiten en la misma edición de Juegos Olímpicos de invierno.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Mexicano histórico en Milano Cortina! Carrera para guardar de Lasse Gaxiola

    Lasse Gaxiola tuvo su debut en Milano Cortina 2026 y con ello, estableció un hito al lado de su madre, Sarah Schleper: ya es oficial que México aportó la primera dupla madre-hijo que participa en la misma edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

    PUBLICIDAD

    Gaxiola, con 18 años recién cumplidos, cumplió con su primera participación olímpica en el slalom gigante al terminar su primer recorrido con tiempo de 1:27.23, y el lugar 56 de la competencia.

    Un par de días atrás, Sarah Schleper tomó la salida en el Súper-G, en el que concluyó en el lugar 26 de 43 participantes, para convertirse, además, en la primera mujer que participa en siete Juegos Olímpicos en el esquí alpino.

    Video Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G

    Pero más allá de sus posiciones, el antecedente que ponen Sarah Schleper y Lasse Gaxiola queda en los libros de historia de los Juegos Olímpicos.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos
    1 mins

    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 14 de febrero: Lasse Gaxiola en acción
    5 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 14 de febrero: Lasse Gaxiola en acción

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Matt Weston impone récord de pista y se cuelga el oro en skeleton
    1 mins

    Matt Weston impone récord de pista y se cuelga el oro en skeleton

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡¿Pero qué pasó?! Ilia Malinin falla en el patinaje artístico y Mikhail Shaidorov se lleva el oro
    2 mins

    ¡¿Pero qué pasó?! Ilia Malinin falla en el patinaje artístico y Mikhail Shaidorov se lleva el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Voló en la pista! Metodej Jilek se corona con el oro en patinaje de velocidad
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Voló en la pista! Metodej Jilek se corona con el oro en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom gigante de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom gigante de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Totsuka Yuto finalmente alcanza el oro en halfpipe en sus terceros Juegos Olímpicos
    1 mins

    Totsuka Yuto finalmente alcanza el oro en halfpipe en sus terceros Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La 'apuesta' que Donovan Carrillo hizo tras completar participación
    1 mins

    Juegos Olímpicos: La 'apuesta' que Donovan Carrillo hizo tras completar participación

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Agotados! Los Juegos Olímpicos de Invierno se quedan sin condones
    1 mins

    ¡Agotados! Los Juegos Olímpicos de Invierno se quedan sin condones

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    La entrañable foto de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola

    Una imagen de hace 15 años le está dando la vuelta al mundo. En ella aparecen justamente Sarah y Lasse y, como podrán deducir, con el hoy debutante esquiador olímpico de entonces solo tres años de edad.

    Al momento de su retiro, en 2011, Sarah Schleper saltó a la pista para un descenso de homenaje con su hijo, Lasse, nacido en 2008. Hoy son compañeros de delegación de México.
    Al momento de su retiro, en 2011, Sarah Schleper saltó a la pista para un descenso de homenaje con su hijo, Lasse, nacido en 2008. Hoy son compañeros de delegación de México.
    Imagen Getty Images

    Y es que fue el día en el que Sarah Schleper se retiró por primera vez de las competencias, entonces todavía representante de su natal Estados Unidos, y donde a manera de reconocimiento, se le permitió hacer un descenso sobre la pista.

    Sarah eligió llevar un vestido de verano y, durante el recorrido, paró para tomar a su hijo Lasse y cargarlo en brazos mientras esquiaba a la meta.

    La imagen toma un mayor significado ahora en el contexto de que son la primera pareja de madre e hijo que compiten en la misma edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

    En 2014, Sarah obtuvo la nacionalidad mexicana, gracias a su matrimonio con Federico Gaxiola y al año siguiente salió del retiro para representar competitivamente a México.

    PUBLICIDAD

    Para cuando Lasse nació, el 30 de enero de 2008, Sarah Schleper ya había competido en tres Juegos Olímpicos.

    ¿Hay otras duplas madre-hijo en Juegos Olímpicos de verano?

    Aunque hay varios casos de padre e hijo, de madre e hija y de padre e hija, específicamente entre madre e hijo, el de Sarah y Lasse es el segundo, considerando Juegos Olímpicos de verano e invierno.

    En Río 2016, los georgianos Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani dieron el primer antecedente, ambos en el tiro deportivo.

    Incluso México tuvo un caso de padre e hija, en Roma 1960, con los esgrimistas Ángel y Pilar Roldán. Ocho años después, Pilar fue medallista olímpica de plata.

    En Los Ángeles 1932, Eduardo Prieto Souza compitió con su hijo Eduardo Prieto, incluso juntos dentro del equipo mexicano de espada, también en la esgrima.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos