Milano Cortina 2026 Es oficial: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en JJOO de invierno La participación de Lasse Gaxiola en Milano Cortina hace oficial que él, junto a Sarah Schleper, son la primera pareja de madre e hijo que compiten en la misma edición de Juegos Olímpicos de invierno.

Video ¡Mexicano histórico en Milano Cortina! Carrera para guardar de Lasse Gaxiola

Lasse Gaxiola tuvo su debut en Milano Cortina 2026 y con ello, estableció un hito al lado de su madre, Sarah Schleper: ya es oficial que México aportó la primera dupla madre-hijo que participa en la misma edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

Gaxiola, con 18 años recién cumplidos, cumplió con su primera participación olímpica en el slalom gigante al terminar su primer recorrido con tiempo de 1:27.23, y el lugar 56 de la competencia.

Un par de días atrás, Sarah Schleper tomó la salida en el Súper-G, en el que concluyó en el lugar 26 de 43 participantes, para convertirse, además, en la primera mujer que participa en siete Juegos Olímpicos en el esquí alpino.

Video Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G

Pero más allá de sus posiciones, el antecedente que ponen Sarah Schleper y Lasse Gaxiola queda en los libros de historia de los Juegos Olímpicos.

La entrañable foto de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola

Una imagen de hace 15 años le está dando la vuelta al mundo. En ella aparecen justamente Sarah y Lasse y, como podrán deducir, con el hoy debutante esquiador olímpico de entonces solo tres años de edad.

Al momento de su retiro, en 2011, Sarah Schleper saltó a la pista para un descenso de homenaje con su hijo, Lasse, nacido en 2008. Hoy son compañeros de delegación de México. Imagen Getty Images

Y es que fue el día en el que Sarah Schleper se retiró por primera vez de las competencias, entonces todavía representante de su natal Estados Unidos, y donde a manera de reconocimiento, se le permitió hacer un descenso sobre la pista.

Sarah eligió llevar un vestido de verano y, durante el recorrido, paró para tomar a su hijo Lasse y cargarlo en brazos mientras esquiaba a la meta.

La imagen toma un mayor significado ahora en el contexto de que son la primera pareja de madre e hijo que compiten en la misma edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

En 2014, Sarah obtuvo la nacionalidad mexicana, gracias a su matrimonio con Federico Gaxiola y al año siguiente salió del retiro para representar competitivamente a México.

Para cuando Lasse nació, el 30 de enero de 2008, Sarah Schleper ya había competido en tres Juegos Olímpicos.

¿Hay otras duplas madre-hijo en Juegos Olímpicos de verano?

Aunque hay varios casos de padre e hijo, de madre e hija y de padre e hija, específicamente entre madre e hijo, el de Sarah y Lasse es el segundo, considerando Juegos Olímpicos de verano e invierno.

En Río 2016, los georgianos Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani dieron el primer antecedente, ambos en el tiro deportivo.

Incluso México tuvo un caso de padre e hija, en Roma 1960, con los esgrimistas Ángel y Pilar Roldán. Ocho años después, Pilar fue medallista olímpica de plata.

En Los Ángeles 1932, Eduardo Prieto Souza compitió con su hijo Eduardo Prieto, incluso juntos dentro del equipo mexicano de espada, también en la esgrima.