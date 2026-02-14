    Milano Cortina 2026

    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos

    El esquiador mexicano no pasa el corte, pero culmina su primera carrera dentro de una competencia olímpica.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Mexicano histórico en Milano Cortina! Carrera para guardar de Lasse Gaxiola

    Lasse Gaxiola se convirtió ya en el último mexicano en acción dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que viven su octavo día y con apenas 18 años recién cumplidos, tuvo ya su primera experiencia olímpica.

    Gaxiola culminó su trayecto en la carrera 1 dentro del slalom gigante en el esquí alpino varoni, aunque no pudo avanzar a la carrera 2, donde se definen las medallas para esta competición.

    Solamente los mejores 30 tiempos tuvieron la oportunidad de disputar el segundo descenso y Lasse Gaxiola culminó en el lugar 56.

    a pesar de eso, Lasse Gaxiola se volvió histórico no solo para México, también para el deporte a nivel global, ya que él, junto a Sarah çschleper, son oficialmente los primeros madre e hija en competir en una misma edición de Juegos Olímpicos de Invierno en toda la historia.

    El brasileño Lucas Pinheiro tuvo el mejor tiempo en el primer descenso y tiene amplias posibilidades que, en la carrera 2, pueda capitalizar todo en la primera medalla para Latinoamérica en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno