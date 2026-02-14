Milano Cortina 2026 Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos El esquiador mexicano no pasa el corte, pero culmina su primera carrera dentro de una competencia olímpica.

Video ¡Mexicano histórico en Milano Cortina! Carrera para guardar de Lasse Gaxiola

Gaxiola culminó su trayecto en la carrera 1 dentro del slalom gigante en el esquí alpino varoni, aunque no pudo avanzar a la carrera 2, donde se definen las medallas para esta competición.

Solamente los mejores 30 tiempos tuvieron la oportunidad de disputar el segundo descenso y Lasse Gaxiola culminó en el lugar 56.

a pesar de eso, Lasse Gaxiola se volvió histórico no solo para México, también para el deporte a nivel global, ya que él, junto a Sarah çschleper, son oficialmente los primeros madre e hija en competir en una misma edición de Juegos Olímpicos de Invierno en toda la historia.

El brasileño Lucas Pinheiro tuvo el mejor tiempo en el primer descenso y tiene amplias posibilidades que, en la carrera 2, pueda capitalizar todo en la primera medalla para Latinoamérica en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.