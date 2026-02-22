Milano Cortina 2026 Ceremonia de Clausura: Milano Cortina 2026 se despide 'elevando el listón' de los Juegos Olímpicos de invierno Una elegante y emotiva Ceremonia de Clausura da el cerrojazo a Milano Cortina 2026, bajo elogios de la presidenta del COI y la emoción de los atletas que dieron forma a los Juegos Olímpicos de invierno.

Milano Cortina 2026 bajó el telón de una memorable edición XXV de los Juegos Olímpicos de invierno con un espectáculo que reconoció sus legados de la ópera y del teatro, pero también de la modernidad construida sobre las bases de la civilización latina en medio de la más grande fiesta deportiva del mundo.

Además, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, elogió la organización y forma de los Juegos y dijo que fijaron un nuevo estándar para los eventos del futuro.

La Arena de Verona, levantada en el año 30 d.C., en pleno apogeo del Imperio Romano de Occidente, recibió a los miles de atletas que dieron forma a unos Juegos que quedarán en la memoria y levantaron emociones en cada área de competencia.

La ceremonia comenzó con un homenaje a la ópera y el teatro italiano con una escenificación de La Traviata, con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave.

Posteriormente, se le rindió homenaje a los deportistas italianos que consiguieron preseas olímpicas. Una participación histórica para Italia con 10 medallas de oro, seis de plata y 14 de bronce, esto mientras la bandera italiana fue izada al lado de la del Movimiento Olímpico.

El Fuego Olímpico viajó en una lámpara hasta Verona. Vale recordar que por primera vez en unos Juegos, sean de verano o de invierno, se encendieron dos pebeteros, uno en Milán y otro en Cortina d’Ampezzo.

Las banderas de los 92 países participantes desfilaron en el orden que marca el protocolo: primero Grecia, después los demás en orden alfabético en italiano y al final las tres naciones sede de los presentes y futuros Juegos Olímpicos de invierno: Estados Unidos, Francia e Italia.

Por México, Donovan Carrillo y Sarah Schleper volvieron a portar la bandera, tal como lo hicieron en la ceremonia inaugural.

Después, como dicta la tradición desde Melbourne 1956, los atletas participantes en Milano Cortina 2026 ingresaron a la Arena de Verona en masa para ser reconocidos por su entrega en las competencias.

Se hicieron las ceremonias de premiación de los “maratones” del esquí de fondo, las pruebas de 50 km. en ambas ramas, con la sueca Ebba Andersson y el noruego Johannes Hoesflot Klaebo como los últimos campeones olímpicos en recibir las 116 medallas de oro entregadas en Milano Cortina 2026.

Para Andersson fue su sexta medalla olímpica, pero después de tres platas en Milano Cortina 2026, finalmente supo cómo se siente estar en el lugar más alto del podio.

Mientras que para Klaebo fue el histórico undécimo oro olímpico de su carrera, que lo coloca como el atleta más laureado de los Juegos Olímpicos de invierno y el segundo si consideramos las ediciones de verano.

Los voluntarios fueron homenajeados con un grupo de ellos participando en una coreografía de la canción Blue con el DJ Gabry Ponte, miembro de Eiffel 65. En este acto apareció Mario Gargiulo, de 88 años, el voluntario de más edad de estos Juegos y quien estuvo presente en la edición de Cortina d’Ampezzo 1956.

Los Alpes Franceses recibieron la estafeta para los Juegos de invierno de 2030 cuando la bandera olímpica fue pasada de manos de Kirsty Coventry a los presidentes de las regiones de Provence-Alpes-Cote d’Azur y de Auvergne-Rhone-Alpes, Renaud Muselier y Fabrice Pannekouck respectivamente.

Kirsty Coventry declaró clausurados los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 después de calificarlos como "un nuevo estándar" para la organización de este evento. Por primera vez, los Juegos, sean de verano o invierno, contaron con una región, no solamente una ciudad, como sede, en ocho localidades diferentes.

"Los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia han alcanzado un nivel sin precedentes, elevando el listón para todos los demás", expresó la presidenta del Comité Olímpico Internacional.

Los Alpes Franceses 2030 seguirán la misma tónica con una región compuesta por dos provincias del sur de Francia.

Desde Verona se apagó el Fuego Olímpico por conducto de la multimedallista Arianna Fontana, quien ganó un oro y dos platas en Milano Cortina 2026 y suma 14 preseas olímpicas desde su debut en Turín 2006.

Simultáneamente al momento en el que Fontana extinguió la lámpara que llegó a Verona, se apagaron los pebeteros de Milán y Cortina d'Ampezzo.

