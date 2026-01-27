    Champions League

    Partidos de hoy 28 de enero del 2026: Champions League

    La actividad de media semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Champions League: las cuentas de cada equipo para definir su futuro

    La UEFA Champions League llega a su Jornanada 8, la decisiva, en la fase de liga y todos los encuentros se jugarán el miércoles 28 de enero del 2026 a la misma hora.

    Cada duelo es harto interesentes y definirá la siguiente etapa del torneo.

    PUBLICIDAD

    Destacan los partidos Benfica vs. Real Madrid, Napoli vs. Chelsea, PSG vs. Newcastle, Manchester City vs. Galatasaray y Liverpool vs. Qarabag.

    UEFA Champions League
    - Benfica vs. Real Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por UniMás, TUDN, VIX, tudn.com y app de TUDN.

    - Napoli vs. Chelsea - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - PSG vs. Newcastle - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Manchester City vs. Galatasaray - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Más sobre Champions League

    El gesto de Manchester City tras la derrota en Champions League
    1 mins

    El gesto de Manchester City tras la derrota en Champions League

    UEFA Champions League
    Barcelona cumple con su parte del milagro en Champions League
    1 mins

    Barcelona cumple con su parte del milagro en Champions League

    UEFA Champions League
    Inter vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League
    3 mins

    Inter vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    UEFA Champions League
    ¡ARRANCA EL PARTIDO! Bodø/Glimt y Manchester City ya juegan la penúltima jornada de Champions
    0:33

    ¡ARRANCA EL PARTIDO! Bodø/Glimt y Manchester City ya juegan la penúltima jornada de Champions

    UEFA Champions League
    La vez que Chicharito Hernández y Álvaro Arbeloa se enemistaron por la prensa
    1 mins

    La vez que Chicharito Hernández y Álvaro Arbeloa se enemistaron por la prensa

    UEFA Champions League
    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
    2 mins

    Real Madrid vs. Mónaco: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Haaland revela los 'problemas' que tiene con su pareja: “Estoy harta del fútbol"
    1 mins

    Haaland revela los 'problemas' que tiene con su pareja: “Estoy harta del fútbol"

    UEFA Champions League
    Benfica tiene vida en la Champions League al derrotar al Napoli
    1 mins

    Benfica tiene vida en la Champions League al derrotar al Napoli

    UEFA Champions League
    Villarreal no puede ganar en Champions League y cae con Copenhague
    1 mins

    Villarreal no puede ganar en Champions League y cae con Copenhague

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Villarreal vs. Copenhague de la jornada 6 de Champions League
    1 mins

    Horario y dónde ver Villarreal vs. Copenhague de la jornada 6 de Champions League

    UEFA Champions League

    - PSV vs. Bayern Múnich - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Liverpool vs. Qarabag - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    PUBLICIDAD

    - Arsenal vs. Kairat Almaty - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Ajax vs. Olympiacos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Bayer Leverkusen vs. Villarreal - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Monaco vs. Juventus - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Pafos vs. Slavia Praga - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Union Saing-Gilloise vs. Atalanta - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    PUBLICIDAD

    - Eintracht Frankfurt vs. Tottenham - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Brujas vs. Marsella - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Athletic Club vs. Sporting - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    - Borussia Dortmund vs. Inter - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    - Barcelona vs. Copenhague - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    Partidos 27 de enero
    Partidos 26 de enero
    Partidos 25 de enero
    Partidos 24 de enero
    Partidos 23 de enero

    Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga
    Relacionados:
    Champions LeagueFutbolReal MadridFC BarcelonaAtlético de MadridLiverpoolArsenalManchester CityJuventus

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX