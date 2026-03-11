Champions League Dónde ver Bayer Leverkusen vs. Arsenal de la UEFA Champions League en Octavos de Final de Ida Todo listo para el arranque en el BayArena; conoce dónde verlo según tu zona horaria.

Video Horario y dónde ver los partidos de Octavos de Final de ida de la UEFA Champions League

Este miércoles 11 de marzo Bayer Leverkusen recibirá al Arsenal en el estadio BayArena, en un encuentro correspondiente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Ambos equipos llegan a esta fase tras haber superado con éxito sus respectivas eliminatorias anteriores. Bayer Leverkusen se impuso al Olympiacos con un marcador global de 2-0 en Playoffs, mientras que Arsenal logró una victoria ajustada de 3-2 ante el Kairat Almaty, lo que les permitió avanzar a esta etapa decisiva del torneo.

Este enfrentamiento se presenta como una oportunidad crucial para ambos clubes, que buscan consolidar su camino hacia la siguiente ronda.

El rendimiento reciente de los dos equipos sugiere que están en buena forma, lo que añade un nivel de competitividad a este choque. Bayer Leverkusen, tras su victoria en la ronda anterior, buscará aprovechar la ventaja de local, mientras que Arsenal intentará mantener su impulso tras eliminar a su rival en un partido reñido.

La importancia de este partido radica no solo en el avance a cuartos de final, sino también en la estrategia que cada equipo implementará para marcar la diferencia en el marcador global. Para conocer cómo y dónde se podrá ver este partido, sigue leyendo.

Bayer Leverkusen recibe a los Gunners en un duelo donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida de los Octavos de Final. Con una sólida defensa, el equipo local intentará frenar el ataque de un Arsenal que ha mostrado fortaleza ofensiva en sus últimos encuentros.

La vez anterior se midieron en Fase de Grupos pero de la temporada 2001-2002 con empate 1-1 en el primer compromiso y triunfo del Arsenal de 4-1 en territorio inglés.

Cuándo es el Bayer Leverkusen vs. Arsenal : el juego es el miércoles 11 de marzo en el BayArena.

: el juego es el miércoles 11 de marzo en el BayArena. A qué hora es el Bayer Leverkusen vs. Arsenal : el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 13:45 tiempo del Este, 12:45 tiempo del Centro y 10:45 tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 13:45 tiempo del Este, 12:45 tiempo del Centro y 10:45 tiempo del Pacífico. Dónde ver el Bayer Leverkusen vs. Arsenal: sigue la transmisión por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.