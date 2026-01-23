    Futbol

    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil

    La actividad del fin de semana continúa con emocionantes juegos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video La chilena de Raúl Jiménez que desató la épica narración de Paco Villa

    La actividad del fin de semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes como los que nos ofrecen los mexicanos en el exterior y la Liga MX Femenil.

    Arrancamos la actividad del día en la Premier League cuando el Fulham, de Raúl Jiménez, reciba al Brighton y de ahí saltamos a Grecia con el AEK de Orbelín Pineda que visita al Asteras.

    Más tarde, en LaLiga el Real Madrid enfrentará al Villarreal.

    La Liga MX Femenil tendrá el inicio de su Jornada 5 por la tarde con tres partidos: Atlético de San Luis vs. Tijuana, FC Juárez vs. Cruz Azul y Tigres vs. Atlas.

    Partidos de hoy sábado 24 de enero de 2026

    Premier League
    - Fulham vs. Brighton - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Liga Grecia
    - Asteras vs. AEK - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:00 am PT.

    LaLiga
    - Villarreal vs. Real Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Liga MX Femenil
    - Atlético de San Luis vs. Tijuana - El partido inicia a las 4:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:30 pm ET, a las 4:30 pm CT y a las 2:30 pm PT.

    - FC Juárez vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

    - Tigres vs. Atlas - El partido inicia a las 8:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:06 pm ET, a las 8:06 pm CT y a las 6:06 pm PT.

    Partidos del 23 de enero
    Partidos del 22 de enero
    Partidos del 21 de enero
    Partidos del 20 de enero
    Partidos del 19 de enero

