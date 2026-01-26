Futbol Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, exjugadores de Chivas, verán actividad con el Alajuelense.

Video Los canteranos de Chivas que llegaron y triunfaron en Costa Rica

Este martes 27 de enero habrá actividad de mexicanos en el extranjero, específicamnte en Costa Rica con Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros en la Liga Deportiva Alajuelense que visita a Guadalupe.

Cisneros, exdelantero de Chivas, llegó al Alajuelense el verano pasado y fue clave para que el club costarricense ganara la liga y la Copa Centroamericana de la Concacaf. Desde su llegada suma 10 goles en 26 apariciones.

Por su parte, Ángel Zaldívar, también exjugador del Rebaño, acaba de aterrizar a los Leones y ya ha jugado dos partidos en la liga tica, pero aún no ha anotado.

En Europa también habrá actividad futbolística con el duelo entre Fiorentina y Como en los Octavos de Final de la Copa de Italia, mientras que en la Bundesliga habrá dos cotejos este día con el St. Pauli vs. RB Leipzig y Werder Bremen vs. Hoffenheim.

Partidos de este martes 27 de enero del 2026

Copa de Italia, Octavos de Final

Fiorentina vs. Como | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Primera División de Costa Rica, Clausura 2026

Guadalupe vs. Alajuelense | 6 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU

Bundesliga, Jornada 16

St. Pauli vs. RB Leipzig | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU

Werder Bremen vs. Hoffenheim | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU

Liga Profesional de Argentina, Fecha 2