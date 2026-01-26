Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica
Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, exjugadores de Chivas, verán actividad con el Alajuelense.
Este martes 27 de enero habrá actividad de mexicanos en el extranjero, específicamnte en Costa Rica con Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros en la Liga Deportiva Alajuelense que visita a Guadalupe.
Cisneros, exdelantero de Chivas, llegó al Alajuelense el verano pasado y fue clave para que el club costarricense ganara la liga y la Copa Centroamericana de la Concacaf. Desde su llegada suma 10 goles en 26 apariciones.
Por su parte, Ángel Zaldívar, también exjugador del Rebaño, acaba de aterrizar a los Leones y ya ha jugado dos partidos en la liga tica, pero aún no ha anotado.
En Europa también habrá actividad futbolística con el duelo entre Fiorentina y Como en los Octavos de Final de la Copa de Italia, mientras que en la Bundesliga habrá dos cotejos este día con el St. Pauli vs. RB Leipzig y Werder Bremen vs. Hoffenheim.
Partidos de este martes 27 de enero del 2026
Copa de Italia, Octavos de Final
- Fiorentina vs. Como | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Primera División de Costa Rica, Clausura 2026
- Guadalupe vs. Alajuelense | 6 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU
Bundesliga, Jornada 16
- St. Pauli vs. RB Leipzig | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
- Werder Bremen vs. Hoffenheim | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
Liga Profesional de Argentina, Fecha 2
- Vélez Sarsfield vs. Talleres | 2:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU
- Gimnasia Mendoza vs. San Lorenzo | 5 pm Centro de México, 6 pm ET de EEUU
- Huracán vs. Independiente Rivadavia | 5 pm Centro de México, 6 pm ET de EEUU
- Atlético Tucumán vs. Central Córdoba | 7:15 pm Centro de México, 8:15 pm ET de EEUU
- Newell’s Old Boys vs. Independiente | 7:15 pm Centro de México, 8:15 pm ET de EEUU