    Futbol

    Partidos de hoy martes 27 de enero: Actividad de mexicanos en Costa Rica

    Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, exjugadores de Chivas, verán actividad con el Alajuelense.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Los canteranos de Chivas que llegaron y triunfaron en Costa Rica

    Este martes 27 de enero habrá actividad de mexicanos en el extranjero, específicamnte en Costa Rica con Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros en la Liga Deportiva Alajuelense que visita a Guadalupe.

    Cisneros, exdelantero de Chivas, llegó al Alajuelense el verano pasado y fue clave para que el club costarricense ganara la liga y la Copa Centroamericana de la Concacaf. Desde su llegada suma 10 goles en 26 apariciones.

    Por su parte, Ángel Zaldívar, también exjugador del Rebaño, acaba de aterrizar a los Leones y ya ha jugado dos partidos en la liga tica, pero aún no ha anotado.

    En Europa también habrá actividad futbolística con el duelo entre Fiorentina y Como en los Octavos de Final de la Copa de Italia, mientras que en la Bundesliga habrá dos cotejos este día con el St. Pauli vs. RB Leipzig y Werder Bremen vs. Hoffenheim.

    Partidos de este martes 27 de enero del 2026

    Copa de Italia, Octavos de Final

    • Fiorentina vs. Como | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Primera División de Costa Rica, Clausura 2026

    • Guadalupe vs. Alajuelense | 6 pm Centro de México, 7 pm ET de EEUU

    Bundesliga, Jornada 16

    • St. Pauli vs. RB Leipzig | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU
    • Werder Bremen vs. Hoffenheim | 1:30 pm Centro de México, 2:30 pm ET de EEUU

    Liga Profesional de Argentina, Fecha 2

    • Vélez Sarsfield vs. Talleres | 2:45 pm Centro de México, 3:45 pm ET de EEUU
    • Gimnasia Mendoza vs. San Lorenzo | 5 pm Centro de México, 6 pm ET de EEUU
    • Huracán vs. Independiente Rivadavia | 5 pm Centro de México, 6 pm ET de EEUU
    • Atlético Tucumán vs. Central Córdoba | 7:15 pm Centro de México, 8:15 pm ET de EEUU
    • Newell’s Old Boys vs. Independiente | 7:15 pm Centro de México, 8:15 pm ET de EEUU
    Futbol

