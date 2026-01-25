    Futbol

    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa

    El Tri tiene su segundo partido en el año y la NFL define a sus dos campeones rumbo al Super Bowl LX.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Recuerdo desbloqueado: ¿la peor cuchillada al Tri en la historia?

    Los partidos de hoy domingo 25 de enero abarcan distinos ámbitos que harán muy emocionante el cierre del fin de semana en el mundo del deporte.

    La Selección Mexicana volverá a disputar un partido amistoso después de su compromiso ante Panamá y, ahora, le hará frente a Bolivia en Sudamérica.

    PUBLICIDAD

    Además, la NFL definirá a sus campeones de las Conferencias Americana y Nacional para que quede sellado el gran partido del Super Bowl LX.

    Partidos de hoy domingo 25 de enero de 2026

    EREDIVISIE DE PAÍSES BAJOS

    • Telstar vs. AZ Alkmaar (Mateo Chávez): 5:15 del centro de México, 7:15am ET, 3:15am PT.

    SERIE A DE ITALIA

    Más sobre Futbol

    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!
    1 mins

    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!

    Fútbol
    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil
    2 mins

    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil

    Fútbol
    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!
    1 mins

    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!

    Fútbol
    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo
    1 mins

    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo

    Fútbol
    Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga
    1 mins

    Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga

    Fútbol
    Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual
    1 mins

    Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual

    Fútbol
    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A
    2 mins

    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A

    Fútbol
    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez
    1 mins

    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez

    Fútbol
    Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez
    2 mins

    Fenerbahce toma una decisión sobre la continuidad de Edson Álvarez

    Fútbol
    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero
    4 mins

    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero

    Fútbol
    • Genoa vs Bologna (Johan Vásquez): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.

    LIGA DE CHIPRE

    • Anorthosis vs. AEL (Memo Ochoa): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.

    PREMIERSHIP DE ESCOCIA

    • Hearts vs. Celtic (Julián Araujo): 9:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.

    LALIGA DE ESPAÑA

    • Barcelona vs. Real Oviedo: 9:15 del centro de México, 10:15am ET, 7:15am PT.

    LIGA SAUDÍ

    • Al-Najma vs. Al-Qadisiya (Julián Quiñones): 9:20 del centro de México, 10:20am ET, 7:20am PT.

    SUPERLIGA DE TURQUÍA

    • Fenerbahçe vs. Göztepe (Edson Álvarez): 11:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
    PUBLICIDAD

    FUTBOL INTERNACIONAL

    • Bolivia vs. México: 13:30 del centro de México, 2:30pm ET, 11:30am PT.

    NFL

    • Patriots vs. Broncos (Final Conferencia Americana): 14:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.
    • Rams vs. Seahawks (Final Conferencia Nacional): 17:30 del centro de México, 6:30pm ET, 3:30pm PT.

    Partidos del 23 de enero
    Partidos del 23 de enero
    Partidos del 22 de enero
    Partidos del 21 de enero
    Partidos del 20 de enero

    Relacionados:
    FutbolMexicanos en el ExteriorLiga MX FemenilRaúl JiménezReal Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX