Futbol Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa El Tri tiene su segundo partido en el año y la NFL define a sus dos campeones rumbo al Super Bowl LX.

Video Recuerdo desbloqueado: ¿la peor cuchillada al Tri en la historia?

Los partidos de hoy domingo 25 de enero abarcan distinos ámbitos que harán muy emocionante el cierre del fin de semana en el mundo del deporte.

La Selección Mexicana volverá a disputar un partido amistoso después de su compromiso ante Panamá y, ahora, le hará frente a Bolivia en Sudamérica.

PUBLICIDAD

Además, la NFL definirá a sus campeones de las Conferencias Americana y Nacional para que quede sellado el gran partido del Super Bowl LX.

Partidos de hoy domingo 25 de enero de 2026

EREDIVISIE DE PAÍSES BAJOS

Telstar vs. AZ Alkmaar (Mateo Chávez): 5:15 del centro de México, 7:15am ET, 3:15am PT.

SERIE A DE ITALIA

Genoa vs Bologna (Johan Vásquez): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.

LIGA DE CHIPRE

Anorthosis vs. AEL (Memo Ochoa): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.

PREMIERSHIP DE ESCOCIA

Hearts vs. Celtic (Julián Araujo): 9:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.

LALIGA DE ESPAÑA

Barcelona vs. Real Oviedo: 9:15 del centro de México, 10:15am ET, 7:15am PT.

LIGA SAUDÍ

Al-Najma vs. Al-Qadisiya (Julián Quiñones): 9:20 del centro de México, 10:20am ET, 7:20am PT.

SUPERLIGA DE TURQUÍA

Fenerbahçe vs. Göztepe (Edson Álvarez): 11:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

PUBLICIDAD

FUTBOL INTERNACIONAL

Bolivia vs. México: 13:30 del centro de México, 2:30pm ET, 11:30am PT.

NFL