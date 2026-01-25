Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa
El Tri tiene su segundo partido en el año y la NFL define a sus dos campeones rumbo al Super Bowl LX.
Los partidos de hoy domingo 25 de enero abarcan distinos ámbitos que harán muy emocionante el cierre del fin de semana en el mundo del deporte.
La Selección Mexicana volverá a disputar un partido amistoso después de su compromiso ante Panamá y, ahora, le hará frente a Bolivia en Sudamérica.
Además, la NFL definirá a sus campeones de las Conferencias Americana y Nacional para que quede sellado el gran partido del Super Bowl LX.
Partidos de hoy domingo 25 de enero de 2026
EREDIVISIE DE PAÍSES BAJOS
- Telstar vs. AZ Alkmaar (Mateo Chávez): 5:15 del centro de México, 7:15am ET, 3:15am PT.
SERIE A DE ITALIA
- Genoa vs Bologna (Johan Vásquez): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.
LIGA DE CHIPRE
- Anorthosis vs. AEL (Memo Ochoa): 8:00 del centro de México, 9am ET, 6am PT.
PREMIERSHIP DE ESCOCIA
- Hearts vs. Celtic (Julián Araujo): 9:00 del centro de México, 10am ET, 7am PT.
LALIGA DE ESPAÑA
- Barcelona vs. Real Oviedo: 9:15 del centro de México, 10:15am ET, 7:15am PT.
LIGA SAUDÍ
- Al-Najma vs. Al-Qadisiya (Julián Quiñones): 9:20 del centro de México, 10:20am ET, 7:20am PT.
SUPERLIGA DE TURQUÍA
- Fenerbahçe vs. Göztepe (Edson Álvarez): 11:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
FUTBOL INTERNACIONAL
- Bolivia vs. México: 13:30 del centro de México, 2:30pm ET, 11:30am PT.
NFL
- Patriots vs. Broncos (Final Conferencia Americana): 14:00 del centro de México, 3pm ET, 12pm PT.
- Rams vs. Seahawks (Final Conferencia Nacional): 17:30 del centro de México, 6:30pm ET, 3:30pm PT.
