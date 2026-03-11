Champions League Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: Fede Valverde marca histórico hat-trick para ganar la ida de Octavos de Final El argentino hizo tres goles y se sumó a las marcas de Cristiano Ronaldo, Raúl y Karim Benzema tras el juego de ida de Octavos de Final en Champions.

Video Real Madrid da cátedra al Manchester City en la ida de Octavos de Final en Champions League

Real Madrid se impuso de manera categórica 3-0 al Manchester City en partido de ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu para encaminarse hacia la siguiente ronda a espera del duelo de vuelta en territorio inglés.

El argentino Federico Valverde anotó a los minutos 20, 27 y 42, por lo que definió el juego prácticamente desde la primera parte; se convirtió en el cuarto capitán titular del Real Madrid en hacer, en su momento, dobleteen Champions League a la par de Raúl, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, de acuerdo con información de Mister Chip.

Se trata de una victoria que se puede tomar como revancha de la derrota que tuvo el cuadro merengue esta misma temporada en la Fase de Liga ante los Cityzens, un descalabro que formó parte de la obligación del club de tener que jugar los Playoffs hacia los Octavos de Final.

En el segundo tiempo la cuota pudo ser más holgada, cuando Vinícius Júnior se perfilaba solo ante la portería y se sacudía la salida del guardameta Donnarumma, quien terminó por cometer falta y regalar una pena máxima celebrada en todo el estadio y filas madridistas.

Sin embargo, Vinícius Júnior vio atajado su penal por el guardameta italiano, que evitó que la debacle fuera casi imposible de cara al partido de vuelta el próximo martes 17 de marzo para definir el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Europa.

Kylian Mbappé no fue considerado por lesión, pero sí acudió al estadio a ver el partido tras ser captado por las cámaras de televisión en uno de los palcos del estadio, pero en esta ocasión sin Ester Expósito, la actriz española con la que ha sido visto en los últimos días en una aparente relación sentimental.

REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY, CON UNA HISTORIA QUE CONTAR EN CHAMPIONS LEAGUE

Estos equipos se midieron esta misma temporada en la Fase de Liga con victoria de los Cityzens de 1-2 en el Bernabéu, por lo que implicó una ‘revancha’ para el cuadro merengue, pero ahora en instancias decisivas.

Es la quinta ocasión que Real Madrid y Manchester City se midan en eliminación directa de la UEFA Champions League y con Josep Guardiola como entrenador del conjunto inglés.

Dos Semifinales, un partido de Cuartos de Final y otro de Playoffs es el registro que se tiene de las cinco series consecutivas en fase de eliminación directa entre estos clubes en la Copa de Europa; bajo esta tendencia, es la primera vez que se enfrentarán en Octavos de Final.

Estas son las alineaciones del Real Madrid vs. Manchester City:

Real Madrid:

Courtois

Alexander-Arnold

Rüdiger

Hujsen

Mendy

Valverde

Tchouaméni

Pitarch

Brahim Díaz

Arda Güler

Vini Jr.

Manchester City



Donnarumma

Khusanov

Rúben Dias

Guéhi

O'Reilly

Rodri

Bernardo Silva

Savinho

Semenyo

Doku

Haaland