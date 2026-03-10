    FC Bayern München

    Atalanta vs. Bayern Munich EN VIVO por Octavos de Final Champions League: goles, resumen y resultado del juego

    El cuadro italiano recibe a los alemanes en el juego de Ida desde Bérgamo.

    Por:Juan Regis
    Atalanta vs. Bayern Múnich Octavos de Final
    Imagen Christof Koepsel/Getty Images

    La jornada de los juegos de ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League continúa este martes 10 de marzo con el partido entre Atalanta y Bayern Múnich.

    El New Balance Arena de Bérgamo, Italia, recibe al cuadro alemán dirigido por Vincent Kompany con la intención de sacar ventaja en casa y continuar la gran campaña del Atalanta.

    El Bayern Múnich llega como amplio favorito; hasta un 58% de probabilidades de ganar a domicilio.

    Ambos equipos llegan a esta fase tras haber superado la ronda anterior con resultados positivos. Atalanta logró eliminar al Borussia Dortmund con un marcador global de 4-3 en los Playoffs, mientras que Bayern Múnich se se despidió de la Fase de Liga con victoria sobre PSV con un 1-2.

    TERCER GOL DEL BAYERN MÚNICH
    Olise conduce y asiste a Gnabry, quien define en el área ante la salida del arquero. 0-3

    SEGUNDO GOL DEL BAYERN MÚNICH
    Michael Olise recorta hacia dentro y dispara cruzado desde fuera del área para el 0-2.

    GOL DEL BAYERN MÚNICH
    Stanisic empuja el balón tras un centro nacido de un tiro de esquina.

    BAYERN MÚNICH MUY CERCA DEL GOL
    Atalanta sufre el ataque alemán y de milagro no va abajo en el marcador al 5'.

    INICIA EL PRIMER TIEMPO
    Atalanta 0-0 Bayern Múnich

    HORARIO Y DÓNDE VER ATALANTA VS. BAYERN MÚNICH OCTAVOS DE FINAL CHAMPIONS LEAGUE

    Atalanta recibe al Bayern de Múnich en un duelo donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida de los Octavos de Final, con la solidez defensiva del local como un factor a considerar.

    Mientras tanto, el Bayern, con su potente ataque, intentará marcar en campo contrario para llevar una ventaja a la vuelta.

    • Cuándo es el Atalanta vs. Bayern Múnich: el juego es este martes 10 de marzo en el Stadio di Bergamo.
    • A qué hora es el Atalanta vs. Bayern Múnich: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atalanta vs. Bayern de Múnich: sigue la transmisión en vivo en Estados Unidos por la señal de ViX.
    FC Bayern MünchenBayern MúnichAtalantaChampions League

