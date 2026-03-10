FC Bayern München Atalanta vs. Bayern Munich EN VIVO por Octavos de Final Champions League: goles, resumen y resultado del juego El cuadro italiano recibe a los alemanes en el juego de Ida desde Bérgamo.

Atalanta vs. Bayern Múnich Octavos de Final Imagen Christof Koepsel/Getty Images

La jornada de los juegos de ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League continúa este martes 10 de marzo con el partido entre Atalanta y Bayern Múnich.

El New Balance Arena de Bérgamo, Italia, recibe al cuadro alemán dirigido por Vincent Kompany con la intención de sacar ventaja en casa y continuar la gran campaña del Atalanta.

El Bayern Múnich llega como amplio favorito; hasta un 58% de probabilidades de ganar a domicilio.

TERCER GOL DEL BAYERN MÚNICH

Olise conduce y asiste a Gnabry, quien define en el área ante la salida del arquero. 0-3

SEGUNDO GOL DEL BAYERN MÚNICH

Michael Olise recorta hacia dentro y dispara cruzado desde fuera del área para el 0-2.

GOL DEL BAYERN MÚNICH

Stanisic empuja el balón tras un centro nacido de un tiro de esquina.

BAYERN MÚNICH MUY CERCA DEL GOL

Atalanta sufre el ataque alemán y de milagro no va abajo en el marcador al 5'.

INICIA EL PRIMER TIEMPO

Atalanta 0-0 Bayern Múnich

HORARIO Y DÓNDE VER ATALANTA VS. BAYERN MÚNICH OCTAVOS DE FINAL CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta recibe al Bayern de Múnich en un duelo donde ambos equipos buscarán establecer una ventaja en la ida de los Octavos de Final, con la solidez defensiva del local como un factor a considerar.

Mientras tanto, el Bayern, con su potente ataque, intentará marcar en campo contrario para llevar una ventaja a la vuelta.

