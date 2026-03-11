    Champions League

    Josep Guardiola no considera que el juego de Manchester fue tan malo en Madrid

    El técnico español afirmó que tiene el juego en casa, pero sabe que no será sencillo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Guardiola asegura que resultado en contra es contundente

    El Manchester City salió goleado de su visita al Santaigo Bernabéu por el Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

    Al final del encuentro, Josep Guardiola habló sobre el resultado y lo que tendrá que hacer para mejorar en la vuelta buscando una remontada.

    Sí, el resultado es contundente, nos quedan 90 más, tengo la sensación de que no ha sido tan malo. Tres goles por la calidad que tienen esa sensación de transiciones con muy buenos elementos que tiene la capacidad de controlar esos primeros pases”.

    Guardiola también destacó lo bien que defendió el Madrid y lo que le faltó a su equipo dentro del campo de juego.

    “Nos ha faltado el último pase, han defendido bien. Ahora es tiempo para cenar, descansar y día a día nos iremos animando”.

    “Sí con tres es difícil, imagínate con cuatro, veremos, intentaremos con nuestra gente, generaremos buena dinámica, intentaremos generar más ocasiones y veremos”.

    El partido de vuelta en los octavos de final de la Champions League en Inglaterra será el próximo martes 17 de marzo en la cancha del Etihad Stadium.

